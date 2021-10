El Pitch (S 03 – Ep 03) : la compétition se durcit

Partagez 0 Partages

L’émission El Pitch revient sur les écrans avec une nouvelle saison. Diffusée chaque dimanche sur la chaîne privée El Hiwar, produite par StreamingHD avec le soutien de GiZ Tunisie, elle met en avant l’écosystème tunisien des startups.

A chaque épisode, cinq candidats se présenteront devant un jury composé de Mouna Ben Halima, fondatrice et PDG de l’hôtel La Badira, Aymen Mbarek, directeur de l’Investissement chez IntilaQ, Aziz Majoul, consultant auprès de la Banque mondiale, afin de défendre leurs idées et projets et décrocher une place en demi-finale puis en finale.

Pour ce troisième épisode de la troisième saison, Sabri Aouni, Cyrine Boudriga, Mahmoud Abou Rob, Houssem Sallami et Taha Khaled ont défilé un à un devant les membres du jury pour pitcher leurs idées ou projets en trente secondes.

Sabri Aouni est venu un projet ambitieux celui d’améliorer le système éducatif à travers une plateforme dédiée baptisée : Educap. Il collabore actuellement avec deux établissements éducatifs.

Cyrine Boudriga a, elle, présenté un outil thérapeutique basé sur la réalité virtuelle que peuvent utiliser les professionnels de la santé mentale dans le traitement des troubles liés à l’usage du Cannabis.

Mahmoud Abou Rob propose, quant à lui, un site dédié aux agriculteurs qui leur permet de commercialiser leurs produits mais également leur facilite leur quotidien à travers une panoplie de services.

Houssem Sallami a, lui, présenté sa plateforme de mise en relation entre des coachs sportifs et des amateurs de sports afin de garantir des programmes plus efficaces pour les derniers et davantage de rentabilité pour les premiers.

Taha Khaled a, pour sa part, défendu son projet de plateforme de dépannage. Darydar propose de mettre en relation des demandeurs de services avec des prestataires et professionnels qualifiés.

Après délibération le jury a retenu trois candidats qui sont passés un à un pour développer davantage leurs pitchs en répondant à une série de questions. Un seul a ensuite été qualifié pour la demi-finale.

Nadya Jennene