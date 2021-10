El Pitch (S 03 – Ep 04) : pas à pas vers la demi-finale

Partagez 0 Partages

L’émission El Pitch revient sur les écrans avec une nouvelle saison. Diffusée chaque dimanche sur la chaîne privée El Hiwar, produite par StreamingHD avec le soutien de GiZ Tunisie, elle met en avant l’écosystème tunisien des startups.

A chaque épisode, cinq candidats se présenteront devant un jury composé de Mouna Ben Halima, fondatrice et PDG de l’hôtel La Badira, Aymen Mbarek, directeur de l’Investissement chez IntilaQ, Aziz Majoul, consultant auprès de la Banque mondiale, afin de défendre leurs idées et projets et décrocher une place en demi-finale puis en finale.

Pour ce troisième épisode de la troisième saison, Ahmed Naffati, Fatma Ezahra Maatouk, Nermine Marzouki, Abderrahmane Masmoudi, et Nidhal Laabidi ont défilé un à un devant un jury – composé cette fois-ci d’enfants et d’adolescents – pour pitcher leurs idées ou projets en trente secondes.

Ahmed Naffati a présenté sa plateforme de e-learning ; 9antra.tn, qui assure à ses utilisateurs des cours, mais aussi un coaching et un suivi.

Fatma Ezahra Maatouk est, elle, venue pitcher son projet ; Artalk, une marketplace sur laquelle les artistes ou artisans peuvent commercialiser leurs produits à un public de passionnés de création artistique de qualité.

Nermine Marzouki est, de son côté, revenue sur la naissance d’une startup; D-WEE, par les efforts conjoints d’une équipe d’étudiants qui a réussi l’exploit de créer un respirateur pendant la crise Covid-19.

Abderrahmane Masmoudi a, lui, présenté l’académie en ligne CorocoCoder, qui offre à ses utilisateurs la possibilité de suivre des formations en nouvelles technologies sous format vidéo et assurée en dialecte tunisien.

Nidhal Laabidi a, pour sa part, défendu aussi sa plateforme de e-learning ; Study.tn, qui permet d’une part à des étudiants de suivre des formations et à des enseignants d’assurer des cours dans leurs spécialités.

Après délibération le jury a retenu trois candidats qui sont passés un à un pour développer davantage leurs pitchs en répondant à une série de questions. Un seul a ensuite été qualifié pour la demi-finale.

Pour découvrir les candidats de ce troisième épisode, veuillez visionner l’épisode sur la chaîne Youtube d’El Pitch.

Toute l’actualité d’El Pitch est disponible sur la page Facebook officielle de l’émission.

Nadya Jennene