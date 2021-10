El Pitch (S 03 – Ep 05) : briller au féminin

Partagez 0 Partages

L’émission El Pitch revient sur les écrans avec une nouvelle saison. Diffusée chaque dimanche sur la chaîne privée El Hiwar, produite par StreamingHD avec le soutien de GiZ Tunisie, elle met en avant l’écosystème tunisien des startups.

A chaque épisode, cinq candidats se présenteront devant un jury composé de Mouna Ben Halima, fondatrice et PDG de l’hôtel La Badira, Aymen Mbarek, directeur de l’Investissement chez IntilaQ, Aziz Majoul, consultant auprès de la Banque mondiale, afin de défendre leurs idées et projets et décrocher une place en demi-finale puis en finale.

Pour ce cinquième épisode de la troisième saison, Abdellatif Saada de ‘Club des as’, Sabrine Ibrahim de ‘Class Quiz’, Mohamed Maher Bahri de ‘Warm Thermostat’, Soumaya Atoui de ‘Healthy & Bnin’ et Mohamed Sebai de ‘Help me’, ont défilé un à un devant notre jury pour pitcher leurs idées ou projets en trente secondes.

Mohamed Maher Bahri a présenté son thermostat connecté qui permet de contrôler la température ambiante de son habitat à tout moment. Simple à installer et beaucoup moins cher que les produits disponibles actuellement sur le marché international, cette solution n’est encore qu’au stade de prototype.

Abdellatif Saada veut résoudre une problématique de taille : l’égalité des chances. Il propose une plateforme éducative dédiée aux enfants à partir de huit ans d’âge. Son objectif est de démocratiser la science et les technologies modernes.

Mohamed Sebai a, lui, pitché son application mobile dédiée à la mise en relation des prestataires de services avec des particuliers à la recherche de professionnels qualifiés.

Sabrine Ibrahim a, elle, défendu sa plateforme éducative dédiée aux écoliers du primaire. Cette plateforme offre un contenu interactif et gamefié en plus d’un ensemble d’indicateur permettant d’avoir une idée sur le niveau d’évolution de l’utilisateur. En six mois, la plateforme a pu séduire 2.000 abonnés et a enregistré plus de 30.000 téléchargements sur Play Store.

Soumaya Atoui s’est, pour sa part, lancé dans un concept anti-junk food. A travers Healthy & Bnin, elle propose de délicieux snacks gourmands et healthy à la fois. Depuis le lancement de la startup, il y a de cela un an, Soumaya a réussi à convaincre dix points de vente de commercialiser ses produits et a pu vendre plus de 10.000 pièces.

Nadya Jennene