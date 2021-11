El Pitch (S 03 – Ep 08) : à l’aventure dans les régions

Partagez 0 Partages

L’émission El Pitch revient sur les écrans avec une nouvelle saison. Diffusée chaque dimanche sur la chaîne privée El Hiwar, produite par StreamingHD avec le soutien de GiZ Tunisie, elle met en avant l’écosystème tunisien des startups.

Après avoir finalisé la phase éliminatoire, nos candidats partent à présent vers de nouvelles aventures, à l’occasion du challenge « Golden Ticket ». C’est dans les régions de l’intérieur de la Tunisie qu’ils sont allés à la rencontre des entrepreneurs boostés par le programme Machrou3i, financé par USAID Middle East et mis en œuvre par ONUDI Tunisie.

Sur les neufs sélectionnés pour cette phase, cinq ont réussi à séduire Issam Zran de Zarzis, promoteur du projet “Zarzis Portes”, May Ouheibi de Kairouan, promotrice du projet “ChocoMondo”, Mohamed Gomri de Ghomrassen, promoteur du projet “South Tunisia Adventures”, Imen Jabli de Sidi Bouzid, promotrice du projet “Eco Services” et Abdellatif Sliti d’EL Fahs, promoteur du projet “Primo”.

Chaque candidat a pu, par une visite sur le terrain, s’imprégner du monde dans lequel évolue son host-entrepreneur.

Dans ce 8e épisode c’est la chocolaterie artisanale Choko Mondo qui a ouvert ses portes à notre candidate Soumaya Atoui. Celle-ci a, rappelons-le, pour mission d’identifier d’éventuels problématiques auxquels serait confronté la chocolaterie et trouver les solutions adéquates pour y remédier et ainsi booster davantage le projet de May Ouheibi.

De Kairouan, c’est à El Fahs que nous nous sommes envolés. Sabrine Ibrahim est partie à la rencontre Abdellatif Sliti, propriétaire de “Primo”, une usine de fabrication de fournitures scolaires et bureautiques à partir de polypropylène.

Plus loin à Ghomrasse, Oussema Romdhane a pu découvrir le camp de South Tunisia Adventures qui propose des circuits touristiques alternatifs.

Hidayat Ayadi a, elle, visité l’atelier de Issam Zran à Zarzis, spécialisé dans la fabrication de cuisines, de dressings et d’habillage de boutiques.

Ahmed Ayadi a, lui, pour mission d’appuyer ”, Imen Jabli porteurse du projet “Eco Services”. Installée à Sidi Bouzid, Imen est spécialisée dans la conception et l’installation de panneaux photovoltaïques à destination des particuliers mais également des agriculteurs de la région.

L’épisode au complet est disponible sur la chaîne Youtube de l’émission.

Toute l’actualité d’El Pitch est disponible sur la page Facebook officielle de l’émission.

Nadya Jennene