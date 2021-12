El Pitch (S 03 – Ep 10 et 11) : à la croisée des chemins  

Partagez 0 Partages

Après l’aventure du Golden Ticket – un petit tour de magie dans cette troisième saison de l’émission El Pitch diffusée chaque dimanche sur la chaîne privée El Hiwar, produite par StreamingHD avec le soutien de GiZ Tunisie – nos candidats se sont retrouvés pour une nouvelle phase en prévision de la demi-finale. Ceux-ci auront la dure tâche d’éliminer leurs concurrents.

Mais avant, c’est entre les mains d’Ines Cheniour, consultante en stratégies, en communication et en Design Thinking et fondatrice de COMMITT, qu’ils passeront pour s’outiller convenablement pour la Grande finale. Ines leur inculquera de nouvelles compétences dont ils auront besoin en tant qu’entrepreneurs et ce à travers plusieurs exercices.

Chaque deux candidats constitueront des équipes dont la mission sera de collaborer avec des associations pour identifier d’éventuelles problématiques et leur proposer des solutions pratiques dans une logique d’innovation pour le service de l’intérêt public.

Le plan d’action fera ensuite l’objet d’un pitch conjoint devant notre jury. Chaque équipe aura à défendre son projet en répondant à un ensemble de questions pas toujours évidentes. La décision finale reviendra à notre membre du jury invité. Celui-ci sauvera l’une des équipes au profit d’autres donnant ainsi à la compétition un nouvel élan.

Tous les épisodes sont disponibles sur la chaîne Youtube de l’émission.

Toute l’actualité d’El Pitch est disponible sur la page Facebook officielle de l’émission.

Nadya Jennene