El Pitch (S 03 – Ep 12 et 13) : L’aventure touche à sa fin

Partagez 0 Partages

Pleurs, cris de joie, angoisse, enthousiasme, défaite et victoire… C’est dans une ambiance où le meilleur et le pire qu’un être humain puisse ressentir se sont mêlé que la phase finale d’El Pitch s’est déroulée. La saison 3 de l’émission touche à sa fin avec l’annonce de l’heureux gagnant.

Les cinq finalistes ont repitché un à un leurs projets devant notre grand jury. Cette fois-ci ils se sont présentés avec un nouveau souffle et des instruments d’argumentation plus performants grâce aux exercices de Design Thinking qu’Ines Cheniour leur a inculqués.

Animés par la volonté de convaincre et vaincre, Soumaya Atoui, CEO de Healthy & Bnin, Ahmed Ayadi, CEO TuniBoat, Oussama Romdhane, CEO Kabylis, Mahmoud Aboualrob, CEO Rahba, et Hidayet Ayadi, CEO SgharToon, ont re-défendu leurs entreprises. Cette fois-ci, ils ont eu droit à plus que les trente secondes de l’ascenseur.

Pour rappel, Soumaya Atoui a lancé un concept anti-junk food. A travers Healthy & Bnin, elle propose de délicieux snacks gourmands et healthy à la fois. Depuis la création de la startup, il y a de cela un an, Soumaya a réussi à convaincre dix points de vente de commercialiser ses produits et a pu vendre plus de 10.000 pièces.

Mahmoud Aboualrob propose, quant à lui, un site dédié aux agriculteurs. Sa plateforme leur permet de commercialiser leurs produits mais également leur facilite leur quotidien à travers une panoplie de services. L’objectif étant d’appuyer le secteur, en crise depuis quelques années, en dépit de son importance pour l’économie nationale.

Oussama Romdhane s’adresse, lui, à un autre secteur tout aussi important. Avec sa plateforme dédiée au tourisme alternatif, le jeune homme vise à offrir aux touristes qu’ils soient locaux ou étrangers, une expérience nouvelle. L’idée étant de consommer la richesse de notre patrimoine dans de nouvelles formes. Avec Kabylis, les utilisateurs peuvent, en effet, réserver un séjour touristique dans une maison d’hôte, un camping, ou une expérience locale totalement inédite.

Ahmed Ayadi s’est laissé guider par sa passion pour le monde maritime. Associant son amour pour la mer et la navigation à la technologie, il est venu présenter son application Tuniboat. Celle-ci permet aux amateurs des virées en mer, la location de bateaux de plaisance en les mettant en relation les propriétaires. Un pari gagnant-gagnant.

Hidayat Ayadi s’est consacrée aux enfants souffrant de troubles de l’apprentissage. A travers une application mobile simple d’utilisation, elle permet aux parents de diagnostiquer une éventuelle problématique et de s’orienter vers un professionnel pour encadrer leurs enfants. Cerise sur le gâteau, elle offre, également, une plateforme intelligente permettant de digitaliser tout le parcours thérapeutique de l’enfant.

Pour découvrir le gagnant de cette troisième saison, veuillez visionner l’épisode au complet ici.

L’émission El Pitch est revenue sur les écrans avec une nouvelle saison. Diffusée chaque dimanche sur la chaîne privée El Hiwar – produite par StreamingHD avec le soutien de la coopération allemande (BMZ) et mise en œuvre de GiZ Tunisie – elle met en avant l’écosystème tunisien des startups.

A chaque épisode, cinq candidats se présenteront devant un jury composé de Mouna Ben Halima, fondatrice et PDG de l’hôtel La Badira, Aymen Mbarek, directeur de l’Investissement chez IntilaQ, Aziz Majoul, consultant auprès de la Banque mondiale, afin de défendre leurs idées et projets et décrocher une place en demi-finale puis en finale.

Tous les épisodes sont disponibles sur la page Facebook officielle de l’émission et la chaîne Youtube.

Nadya Jennene