El Pitch (S03 Ep 06) : dernier kilomètre avant la demi-finale

L’émission El Pitch revient sur les écrans avec une nouvelle saison. Diffusée chaque dimanche sur la chaîne privée El Hiwar, produite par StreamingHD avec le soutien de GiZ Tunisie, elle met en avant l’écosystème tunisien des startups.

A chaque épisode, cinq candidats se présenteront devant un jury composé de Mouna Ben Halima, fondatrice et PDG de l’hôtel La Badira, Aymen Mbarek, directeur de l’Investissement chez IntilaQ, Aziz Majoul, consultant auprès de la Banque mondiale, afin de défendre leurs idées et projets et décrocher une place en demi-finale puis en finale.

Pour ce sixième épisode de la troisième saison, une cohorte exclusivement masculine a défilé devant notre jury, exclusivement féminin cette fois-ci. Ahmed Dridi de ‘Proservy’, Anes Maaref de ‘Misra’, Nabil Zarai de ‘Firmetna’, Saif Eddine Kouti de ‘Winrenets’ et Ahmed Ghrib de ‘LoDeep ‘ ont tenté, chacun à sa façon, de vendre leurs projets.

Saif Eddine Kouti a été le premier à passer l’épreuve de l’ascenseur. Face à Mouna Be Halima, il a défendu sa startup Winrenets. Implantée dans onze pays, l’entreprise permet à ses clients de louer le véhicule de leur choix où qu’ils se trouvent.

En trente secondes, Ahmed Ghrib a, lui, présenté sa plateforme LoDeep. Dédiée aux étudiants, LoDeep est un espace international de co-révision qui permet à ses utilisateurs un échange de documents et de savoirs.

Ahmed Dridi de ‘Proservy’ a, de son côté, pitché sa plateforme digitale qui permet aux entrepreneurs de se débarrasser de toutes les tâches administratives pour ainsi gagner du temps et se concentrer davantage sur le cœur de leur métier.

Anes Maaref a, pour sa part, présenté sa plateforme de mise en relation entre les agriculteurs et les ouvriers. Celle-ci permet aux agriculteurs à la recherche de main d’œuvre d’entrer en contact avec des ouvriers qualifiés durant les saisons de récolte.

Nabil Zarai propose, lui, aux consommateurs d’investir dans une ferme pour recevoir à la fin du mois des produits agricoles bio suivant ses besoins.

