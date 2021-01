Elevid.net : une minute, une opportunité  

Partagez 2 Partages

Invitée du 125e épisode de Startup Story powered by Ooredoo, Sabine Bastisch, co-fondatrice & COO de la plateforme elevid.net, a présenté ce concept innovant qui vise à apporter plus de visibilité aux porteurs de projets.

« Elevid.net est une plateforme en ligne de matchmaking qui met en relation des chercheurs d’emploi avec des entreprises qui veulent recruter, ainsi que des startups à la recherche d’investissements avec des investisseurs. Cela se passe à travers un vidéo pitch d’une minute », a avancé Sabine Bastisch.

« Nous avons remarqué que le marché de l’emploi et l’écosystème des startups en général étaient plus focalisés sur l’aspect textuel et manquent de touche humaine. Face à ce constat, nous avons lancé des formats vidéo qui vont permettre de donner plus d’impact à la présentation pour mieux faire passer le message » a-t-elle précisé.

Cette approche, unique, permet de se faire une idée des projets à travers un pitch que les entrepreneurs devront maîtriser et rendre original pour séduire les investisseurs, selon notre invitée.

