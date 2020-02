Elmensej.tn : Nouvelle plateforme de mise en valeur des produits des artisanes de la région de Nefta

Partagez 7 Partages



Après l’ouverture d’une Maison Digitale pour les femmes artisanes de Nefta en novembre 2018, Orange Tunisie et l’association SHANTI poursuivent leur collaboration fructueuse en lançant la plateforme elmensej.tn, développée par de jeunes talents à Orange Developer Center, l’école du code de l’opérateur.

Orange Tunisie s’est effectivement engagé dès son lancement à appuyer des projets technologiques responsables et solidaires et dans son élan de soutien aux porteurs de projets d’entrepreneuriat social, Orange Developer Center a donc décidé d’accompagner SHANTI pour son projet El Mensej.

El Mensej est une initiative communautaire qui est née de la rencontre entre un groupe de femmes artisanes de Nefta et l’association SHANTI. El Mensej a pour vocation d’accompagner les artisanes à repenser leurs produits, à valoriser leur savoir-faire et à accéder à une clientèle.

Le collectif d’artisanes tissent kilims, coussins et accessoires à partir de fripes détricotées et réutilisées comme matière première du tissage. Traditionnellement confectionnés pour l’usage familial ou pour le trousseau de la mariée, les kilims font partie de la vie quotidienne, mais la pratique du tissage se perd en même temps que le savoir-faire. Jouant le rôle d’intermédiaire positif en appuyant les artisanes dans la production, le design et l’identification des clients, El Mensej permet à cet art populaire de reprendre vie et de voyager en Tunisie et dans le monde.

Une nouvelle étape dans la vie du projet s’est ouverte avec le lancement de la plateforme web elmensej.tn qui présente les produits des femmes artisanes de Nefta (kilims, coussins et accessoires) conçus et créés à partir de tissus recyclés et permet au client de personnaliser son kilim et de pouvoir le commander directement auprès de ces femmes artisanes. Une interface simple et intuitive offre en effet la possibilité de co-designer son kilim en choisissant le modèle, la palette de couleurs, la composition et la dimension et de confirmer sa commande en quelques clics et en toute simplicité.

A noter que les bénéfices des ventes reviennent directement aux artisanes d’El Mensej, des mères de famille qui travaillent à partir de chez elles sur le métier à tisser traditionnel ou qui fréquentent la Maison Digitale de Nefta. Najet Baccouche, l’une d’entre elles, a d’ailleurs reçu pour cette occasion le Prix Coup de Cœur Ô Féminin 2019 de la Fondation Orange, une bourse équivalente à 4000 euros afin de pouvoir développer et pérenniser son activité génératrice de revenus.

