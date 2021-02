Emirates améliore le voyage intelligent avec des bornes d’enregistrement sans contact

Partagez 0 Partages

Les bornes d’enregistrement automatique et de dépôt des bagages d’Emirates à Dubai International (DXB), qui ont fait leurs débuts en septembre de l’année dernière, sont désormais sans contact, améliorant encore le voyage intelligent sans contact pour les passagers voyageant de Dubaï.

Les 32 distributeurs de bagages en libre-service et les 16 bornes d’enregistrement peuvent être entièrement contrôlés par des appareils mobiles personnels sans toucher les écrans ; offrant une expérience aéroportuaire sûre et pratique.

Les kiosques permettent aux clients de s’enregistrer, de recevoir leur carte d’embarquement, de choisir des sièges à bord et de déposer leurs bagages. De nouveaux services ont également été ajoutés pour permettre aux passagers d’effectuer des paiements pour les achats accessoires, tels que la franchise de bagages supplémentaires, directement aux kiosques.

Les bornes d’enregistrement automatique, placées dans la zone d’enregistrement économique du terminal 3, complètent les bureaux occupés par les agents d’enregistrement d’Emirates pour réduire le temps d’attente des clients pendant les périodes de pointe et améliorer l’expérience à Dubaï. Le service est maintenant disponible pour les clients voyageant vers toutes les destinations, à l’exception des États-Unis, du Canada, de la Chine, de l’Inde et de Hong Kong en raison d’exigences supplémentaires de ces destinations. D’autres bornes sont prévues pour la zone d’enregistrement en première et en classe affaires.

Emirates n’a ménagé aucun effort pour créer un parcours sans contact intelligent pour ses clients. Les voyageurs peuvent également choisir d’utiliser le chemin biométrique intégré pour parcourir DXB. En utilisant la dernière technologie biométrique faciale, les passagers Emirates s’enregistrent pour leur vol, accomplissent les formalités d’immigration, entrent dans le salon Emirates, et montent à bord de leurs vols simplement en se promenant dans l’aéroport.

L’expérience intelligente sans contact se poursuit à bord avec des menus numériques disponibles sur l’application Emirates permettant aux clients de parcourir les menus sur leurs appareils personnels en ligne et hors ligne ; ainsi que sur le portail Wi-Fi d’Emirates sans avoir à acheter un forfait Wi-Fi

L’application Emirates peut également être utilisée pour créer une liste de lecture préférée parmi plus de 4500 chaînes de divertissement en vol (IFE) sur glace et la synchroniser avec leurs écrans personnels à bord. Dans les mois à venir, les passagers pourront également contrôler leur expérience visuelle sur les écrans IFE, avec leurs appareils personnels.

Emirates utilise une technologie intelligente pour s’assurer que ses clients voyagent en toute sécurité et continue d’investir dans des produits et des services pour offrir une expérience de voyage inégalée au sol et à bord.

Communiqué