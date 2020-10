‘Emotional Health’: Facebook lance un centre de ressources sur la santé émotionnelle

Partagez 2 Partages

A l’occasion de la journée mondiale de la santé mentale, Facebook a mis en place des outils pour connecter ses utilisateurs à des ressources sur la santé mentale partout dans le monde.

Plusieurs initiatives ont été lancées en collaboration avec les principales autorités en charge de la santé mentale, afin de permettre aux utilisateurs de ses plateformes d’obtenir plus facilement le soutien dont ils ont besoin pour eux-mêmes et pour ceux qui pourraient avoir des difficultés.

Parmi ces initiatives, Facebook a présenté « Emotional Health », un centre de ressources sur la santé émotionnelle centralisé sur l’application Facebook, avec des conseils et des informations provenant d’experts de premier plan. Ce centre sera disponible dans le monde entier, avec des informations pertinentes au niveau local fournies par des responsables de la santé mentale.

Aussi, dans toutes les applications de Facebook, un certain nombre de fonctionnalités et de services a été déployé pour connecter les gens à l’assistance et aux ressources d’experts, notamment :

– Un guide numérique de gestion du stress de l’Organisation mondiale de la santé (OMS)

– Un pack d’autocollants disponible sur Messenger conçu avec l’OMS

– Une prévention du suicide et de l’automutilation grâce au partenariat élargi avec la Crisis Text Line

– De nouveaux guides sur le bien-être mental sur Instagram

« Rendre les informations sur la santé mentale plus accessibles est extrêmement important. À l’Organisation mondiale de la santé, nous sommes heureux de collaborer avec Facebook pour soutenir cet objectif pour la Journée mondiale de la santé mentale de cette année », a déclaré Gabriella Stern, directrice des communications de l’OMS.

De plus, un nouveau talk-show sur Facebook Watch, intitulé Peace of Mind with Taraji, met en lumière les problèmes auxquels les gens sont confrontés. Grâce à des entretiens personnels avec des célébrités, des experts, la série permettra de montrer comment apporter un soutien, sensibiliser et aider à éliminer les stigmates des problèmes de santé mentale.

Par ailleurs, Facebook et l’Aspen Institute ont collaboré pour faire progresser la recherche et la compréhension collective de la solitude, des liens sociaux, de la technologie et de leur intersection.

Pour en savoir plus : https://about.fb.com/news/2020/10/connecting-people-to-mental-health-resources/

Communiqué