EMUI 11 ajoute de la brillance à la série HUAWEI Mate 40

Lors de l’événement de lancement mondial en ligne de la série HUAWEI Mate 40, qui a eu lieu le 22 octobre 2020 – Huawei a dévoilé les nouvelles améliorations apportées à EMUI 11. Ces nouvelles expériences passionnantes couvrent des aspects allant de l’interaction, de la confidentialité et de la sécurité aux performances et au-delà. Dans l’ensemble, ces nouvelles fonctionnalités offriront une expérience plus fluide, plus intuitive et plus sécurisée aux utilisateurs d’appareils Huawei.

L’écran Always-On Display (AOD) de nouvelle génération sur EMUI 11 intègre trois éléments artistiques – la forme, la couleur et l’espace – dans le design. Au-delà d’ajouter une touche artistique à l’expérience, le nouvel AOD permet aux utilisateurs de personnaliser les formes selon leurs goûts, et même d’aller au-delà de la palette de couleurs par défaut et d’utiliser les couleurs des photos de leur choix pour leur propre design personnalisé.

En plus de cela, EMUI 11 permet aux utilisateurs d’ajouter une touche personnelle à l’AOD en définissant une image GIF animée comme arrière-plan de l’écran de verrouillage. Les mots d’un poème ou d’une chanson préférée peuvent également être ajoutés à l’écran de verrouillage, avec la possibilité de choisir entre différentes polices et couleurs, permettant à l’utilisateur de montrer sa personnalité à chaque fois que l’écran est verrouillé.

EMUI 11 sur la série HUAWEI Mate 40 prend également en charge Eyes On Display, qui exploite la caméra de détection de profondeur 3D et le capteur de mouvement pour détecter l’attention de l’utilisateur. D’un simple coup d’œil, les utilisateurs peuvent éclairer l’écran et déclencher l’animation AOD.

Introduit pour la première fois sur EMUI 10, Smart Gesture Control prend désormais en charge plus de gestes sur EMUI 11. Les nouveaux ajouts sont plus polyvalents et sont applicables dans encore plus de scénarios. Tenir la paume de la main au-dessus de l’écran l’invite à afficher l’heure, même lorsque l’écran est verrouillé. Les balayages aériens peuvent désormais être utilisés pour faire défiler et tourner les pages dans les livres électroniques, les actualités, la musique, la galerie d’images et les applications vidéo.

Un mouvement de pression permet aux utilisateurs de prendre les appels entrants et de contrôler la lecture des médias, et les balayages verticaux peuvent être utilisés pour régler le volume lors de l’écoute de la musique. De plus, le volume de la sonnerie d’un appel entrant est automatiquement abaissé lorsque l’utilisateur regarde l’écran. Ces capacités offrent aux utilisateurs plus d’options pour interagir avec l’appareil que le contrôle physique seul.

La série HUAWEI Mate 40 avec le EMUI 11 offre beaucoup d’autres fonctionnalités intelligentes.

Communiqué