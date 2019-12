Entreprenariat : Startup Grind débarque à Sousse le 26 décembre

Partagez 49 Partages

Entrepreneurs et futurs startupers, Startup Grind débarque finalement en Tunisie. La toute première conférence se tiendra le 26 décembre 2019, au coworking space Hive 12, à Sousse avec comme premier invité Anis SAHBENI, co-fondateur et CEO de Ennova Robotics.

Au programme :

La première heure pour se connaitre et réseauter

La deuxième heure « Fireside Chat » est consacrée à l’invité de l’événement pour lui poser des questions afin de mieux le connaitre et s’inspirer de son expérience.

La troisième heure consacrée à créer des liens et discuter afin de développer des idées bénéfiques pour l’écosystème entrepreneurial

Startup Grind regroupe l’écosystème entrepreneurial autour d’événements mensuels ou bimensuels afin de réseauter, s’entraider et échanger avec tous ses acteurs. Fondée à Silicon Valley en 2010 en partenariat avec Google for Startups, cette communauté de startups conçue pour éduquer, connecter et inspirer les fondateurs dans leur écosystème local, est devenue la plus grande communauté d’entrepreneurs au monde, réunissant 1,5 million d’entrepreneurs dans plus de 400 villes et 120 pays, en produisant 2500 événements pour les fondateurs, investisseurs et technologues depuis 2010.

Communiqué