Entreprise Agreement de Cisco, achetez des programmes avec une agilité, une flexibilité et une prévisibilité de premier ordre

L’acquisition et la gestion de licences posent de nombreux défis aux directeurs de l’informatique et aux responsables IT des entreprises. Et chacun sait que ces défis ont une incidence négative sur l’exploitation, le budget et la gestion des ressources informatiques.

La gestion et l’optimisation des licences, les modalités et droits d’utilisation contractuels sont différentes et spécifiques pour chaque éditeur, les frais supplémentaires induits des pénalités et des renouvellements, sont des défis qui désorientent les entreprises même les plus organisées.

Cisco leader mondial de l’informatique, devenu de plus en plus centré sur le Software, a réagi à ce problème en proposant un nouveau concept de contrat d’entreprises (EA – Enterprise Agreement). Sa stratégie évolue pour rendre des services simples d’utilisation à ses clients dans tous les domaines d’infrastructures tels que la collaboration, les réseaux d’entreprises, les centres de données, L’EA simplifie la gestion des licences en regroupant les multiples abonnements et dates de renouvellement normalement requis pour gérer les licences logicielles et le support des équipements à l’échelle de l’entreprise en un seul accord avec des conditions générales unifiées.

D’après Skander Ghattas, le country manager de Cisco en Tunisie : « Un contrat EA permet un dépassement des droits d’utilisation pouvant atteindre les 20% sans frais supplémentaires, permettant la régularisation en aval et sans facturation rétroactive.

One Tech Business Solutions (OTBS) – partenaire de référence de Cisco depuis plus de 15 ans en Tunisie et précurseur dans la commercialisation et la maîtrise des nouvelles technologies– a adopté la même stratégie et propose l’EA aux organisations qui souhaitent une prévisibilité financière, un environnement informatique simplifié ou qui ont un plan de croissance technologique.

OTBS a changé la façon de consommer les logiciels d’infrastructure de Cisco en mettant des facteurs de différentiation importants : une gestion des licences consolidée et simplifiée, un budget optimisé et prévisible, des coûts efficients et maîtrisés favorisant ainsi la flexibilité et la croissance.

La première référence d’OTBS en EA était avec la Banque Zitouna. Une des banques les plus avant-gardistes dans la transformation digitale en Afrique, elle a été toujours soucieuse d’offrir le meilleur service à ses clients en s’appuyant sur une infrastructure IT basée sur les solutions les plus avancées.

Depuis ses débuts, la Banque Zitouna a opté pour une structure de réseau unique basée sur l’intention, alimentée par une intelligence approfondie et une sécurité intégrée pour fournir une automatisation et une assurance à l’échelle de l’ensemble de l’organisation et permettre ainsi à la banque d’avoir une qualité de service performante et des systèmes hautement disponibles

Pour la gestion de son réseau WAN, la Banque Zitouna a choisi la solution Cisco SD-WAN (1), le Cisco DNA(2) pour ses réseaux câblés et les réseaux sans-fil. Des solutions basées sur un contrôleur SDN(3) (Software-Defined Networking) pour avoir des analyses contextuelles riches, la virtualisation du réseau et l’évolution illimitée vers le cloud, sous forme d’offres d’abonnements aux logiciels. La Banque a aussi choisi de sécuriser l’ensemble de ses réseaux, des accès et de ses applications à travers les solutions de sécurité (4) les plus innovantes de Cisco afin d’assurer l’intégration de ses systèmes dans la transparence la plus totale vis à vis des utilisateurs de ses plateformes.

Avec toutes ces briques de solutions, il était évident pour la banque Zitouna de choisir l’EA comme moyen de gestion du cycle de vie de ses licences et services, et ce pour prévoir les changements sans interruption, maintenir ses solutions à jour et réaliser la pleine valeur de ses investissements. Le tout en respectant les contraintes de conformité règlementaire.

Cisco déploie l’EA à tous les niveaux pour tous ses produits, Chaque suite de produits aura différents avantages en fonction des besoins spécifiques et uniques de chacun. Afin de dégager la valeur ajouter, OTBS son rôle entant qu’intégrateur sera de vous aider et vous assurer que vos risques sont atténués et que les intérêts à long terme sont protégés. Ceci permet à la DSI de nos Clients de se focaliser sur la qualité de service offerte à ses usagers internes et ses Clients externes comme le fait la Zitouna Banque aujourd’hui.

Tous les clients interrogés ont exprimé un niveau élevé de satisfaction à l’égard des EA Cisco, notant en particulier le transfert des ressources vers des activités plus stratégiques lors du passage d’un modèle de consommation de licences à la carte à un EA Cisco.»

(1)SD-WAN : Le SD-WAN est une approche software-defined de gestion du réseau WAN. Elle permet la réduction des coûts avec l’indépendance des liaisons sur MPLS, 4G/5G LTE et d’autres types de connexions, l’amélioration des performances des applications et de l’agilité, l’optimisation de l’expérience des utilisateurs et des performances des applications SaaS et dans le cloud public, ainsi que la simplification des opérations grâce à l’automatisation et à la gestion dans le cloud.

(2)DNA : Le réseau intent-based (IBN) reposant sur Cisco DNA adopte une approche logicielle pour automatiser et contrôler les services sur vos réseaux locaux et distants. Cisco DNA vous aide à rationaliser vos opérations, à analyser et à résoudre les problèmes plus rapidement, et à augmenter la productivité des utilisateurs en optimisant les performances applicatives.

(3)SDN : Le Software-Defined Networking (SDN) vise à rendre les réseaux plus flexibles et agiles. Il vous donne la possibilité de concevoir, de développer et de gérer vos réseaux en séparant les plans de contrôle et les plans de transmission. Vous pouvez ainsi programmer directement le plan de contrôle et dissocier l’infrastructure sous-jacente des applications et autres services réseau.

(4)La banque Zitouna a opté pour l’acquisition de CISCO ISE pour une approche dynamique et automatisée de l’application des politiques qui simplifie la fourniture d’un contrôle d’accès réseau hautement sécurisé. Elle a aussi acquis les autres solutions de sécurité de Cisco Any Connect pour la sécurisation de sa connexion VPN, Duo pour l’authentification forte et Umbrella.

Pour plus d’info contactez-nous : contact.otbs@onetech-group.com

Merci à l’équipe IT de Banque Zitouna : Mr Lassaad Jaziri : Directeur Système d’information et Mr Mehdi Rekik : Responsable Service Sécurité Informatique & Habilitation.

