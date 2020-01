Epson lance une imprimante directe sur textile pour les entreprises à forte productivité

Partagez 1 Partages

Epson a annoncé le lancement d’une imprimante directe sur textile (DTG) à faible coût total de possession (TCO) destinée aux moyennes et grandes entreprises de production textile ainsi qu’aux fournisseurs de t-shirts. Les entreprises qui requièrent des délais d’exécution très courts et une très grande précision pour la production des motifs complexes de leurs clients sur une large gamme de vêtements découvriront que la SureColor SC-F3000 offre une efficacité de production infaillible à des vitesses impressionnantes.

Pour la première fois sur sa gamme DTG, Epson a introduit sa solution grande capacité en utilisant des poches d’encre compactes de 1,5 litre qui permettent de réduire le coût total de possession et les temps d’arrêt. En plus d’un design intuitif et hautement durable, Epson a introduit des éléments qui permettront à l’utilisateur, même novice, de travailler plus efficacement et plus longtemps, tout en conservant une qualité d’impression et une précision toujours élevées :

Installation facile

Panneau tactile de 4,3 pouces doté de fonctionnalités avancées

Réglage automatique de la hauteur du plateau grâce à des capteurs détectant la hauteur de la surface du vêtement ce qui permet de passer facilement d’un type d’article à un autre : t-shirt, sweat-shirt à capuche, sac fourre-tout,…

Qualité d’impression plus précise grâce à la technologie de placement de gouttelettes d’encre

Accès aisé à la zone de maintenance et de remplacement des consommables

Nikolaos Vardakastanis, chef de produit DTG chez Epson Europe, explique : « Être à l’écoute des besoins des entreprises alimente notre envie d’innover. C’est cela qui a contribué à créer le design fonctionnel de la SC-F3000. Non seulement nous avons rendu cette imprimante DTG simple à utiliser, mais sa capacité à offrir une telle qualité d’impression à des vitesses aussi impressionnantes représente un véritable atout économique et créatif pour de nombreuses entreprises qui cherchent à améliorer et à contrôler la qualité de leur produit final. » Il ajoute : « Il est important pour nous d’assurer une grande tranquillité d’esprit à nos utilisateurs et de faire en sorte qu’ils se sentent confiants à chaque fois qu’ils utilisent la SC-F3000. Pour ce faire, Epson propose une solution d’impression DTG complète: l’imprimante, les encres, le logiciel et l’assistance technique. »

Communiqué