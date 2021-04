Ericsson – Ce que les Tunisiens savent de la 5G

Partagez 0 Partages

A l’occasion de la 5e édition de l’Ericsson Day, l’antenne tunisienne de l’équipementier suédois a réalisé une petite enquête afin d’évaluer la prédisposition des Tunisiens à l’adoption de la 5G.

Des citoyens de différentes catégories sociales et tranches d’âges ont été interrogés en micro-trottoir sur cette technologie. A la question que savez-vous de la 5G, certains ont donné des réponses approximatives mais qui dénotent tout de même d’une curiosité quant à l’apport de cette technologie.

D’autres n’en ont jamais entendu parler et ne disposent, jusqu’à l’heure, que de la 3e génération des réseaux mobiles (3G), en dépit de la place prépondérante que prend Internet dans leur vie.

A la question « comment voyez-vous l’apport de la 5G dans la vie quand elle sera lancée », les personnes interrogées ont toutes évoqué « une vie plus facile » et « un accès à l’information plus rapide ».

Interpellés sur la contribution de la 5G dans la croissance économique, certains ont avancé que « cette évolution donnerait un avenir meilleur pour l’économie de par la rapidité de transmission de l’information ». D’autres ont évoqué « la multiplication des objets connectés », « un meilleur contrôle des productions agricoles », « de la flexibilité pour les interventions chirurgicales » et « une amélioration du quotidien, de l’apport scientifique, de l’accès aux études… ».

Pour rappel, l’Ericsson Day – organisé, cette année, en format virtuel – a été l’occasion de discuter le calendrier du déploiement de cette technologie, les modalités, l’importance de façonner tout un écosystème autour de la 5egénération des réseaux mobiles de par la portée des cas d’usage liés à cette technologie et les opportunités de développement économique auxquelles elle peut donner naissance.

