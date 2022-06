Ericsson Day – La Tunisie devrait profiter de la 5G pour attirer des investisseurs  

Partagez 4 Partages

Ericsson a organisé, mardi 28 juin 2022, son Ericsson Day Tunisie en présence plusieurs acteurs du secteur des télécommunications. Tenue en présentiel, cette édition avait pour thème : « La 5G, levier de compétitivité et de développement durable pour la Tunisie ». La cinquième génération des réseaux mobiles est, selon l’équipementier, un facteur d’attractivité pour les investisseurs. Ceux-ci s’informent en premier sur le niveau de maturité de la digitalisation et l’empreinte Carbonne dès qu’ils décident de s’implanter dans un pays, d’après le Country Manager d’Ericsson Tunisie, Nader Ben Amor.

« La Tunisie peut en profiter puisqu’elle cherche à attirer des investissements étrangers. Nous sommes passés par deux grands évènements ; une pandémie et une guerre. Ces évènements sont certes générateurs de problèmes mais ils sont aussi créateurs d’opportunités. Nous sommes en capacité d’attirer des investissements et des IDE innovants porteurs de valeur pour se développer », a-t-il déclaré à l’ouverture de l’Ericsson Day Tunisie.

Bien qu’en retard en Tunisie, la technologie 5G évolue rapidement dans d’autres pays du monde. Son adoption se fait, d’ailleurs, à une vitesse bien plus rapide que l’adoption de la 4G. Selon Nader Ben Amor, la 5G observe une croissance jamais vue. « D’ici à la fin de 2022, la 5G serait à un milliard d’abonnements », a-t-il affirmé rappelant que durant les trois premières années après son lancement, la 4G ne comptait que 250 millions d’abonnements.

Cette fluidité dans l’adoption de la 5G viendrait, entre autres, de l’adhésion de la population mondiale à la technologie Fixed Wireless. On compte actuellement, selon M. Ben Amor, cent millions d’abonnés Fixed Wireless lequel représente 20% du trafic data mobile mondial. Une fois massivement adoptée, la 5G écoulerait, elle 60% du trafic data mobile mondial d’ici à 2027, selon le directeur d’Ericsson Tunisie.

« La 5G est conçue pour offrir cent fois plus de capacité en termes de connectivité et en plus, elle, est la plus économique en termes de consommation énergétique », a-t-il souligné rappelant la diversité des services que propose Ericsson pour ses partenaires.

Cette édition de l’Ericsson Day a été marqué par des interventions de qualité de différents participants. Nous en citerons, la directrice générale de l’Agence nationale des fréquences (ANF) Olfa Jammeli, la directrice centrale de l’Instance nationale des télécommunications (INT) Sihem Trabelsi, la directrice de la Planification et de l’Ingénierie radio chez Tunisie Telecom, Sihem Tajouri, ou encore le directeur de l’Ingénierie réseau chez Ooredoo Tunisie, Néjib Saghrouni.

Nadya Jennene