Ericsson dévoile sa nouvelle vision et ses objectifs

« Nos nouveaux objectifs et notre vision renouvelée répondent aux valeurs fondamentales de l’entreprise : respect, professionnalisme, persévérance, et intégrité. Nous continuons nos efforts pour créer une culture d’intégrité, et imprégnons de nos valeurs chaque aspect de l’entreprise. Ce travail important n’est pas fini, et nous nous engageons à instaurer une plus granderesponsabilité, une plus grande confiance et un plus grand respect pour nos employés, nos clients, et nos parties prenantes, tout en assurant un succès durable pour notre entreprise à l’avenir. », conclut-il.

Une force positive pour la société

La connexion de milliards de personnes a engendré de nombreux bénéfices sociaux et économiques. Les recherches d’Ericsson, notamment, montrent que d’ici 2030, les technologies numériques pourront réduire les émissions de gaz à effets de serre de 15 % tous secteurs confondus.

Tourné vers l’avenir, Ericsson imagine un monde où la connectivité illimitée améliore la vie, redéfinit le monde du travail, et ouvre la voie vers un futur durable.

« Notre vision dessine un futur du monde dans la construction duquel nous avons un rôle à jouer au service des individus, des entreprises, et de notre planète. », explique Stella Medlicott, Vice- Présidente et directrice Marketing et Relations entreprises pour Ericsson. « La connectivité est un outil clé pour réduire l’impact de l’activité humaine sur la planète. Elle permettra également de réduire le fossé numérique, mais nous pensons également qu’elle a le potentiel pour toucher encore davantage de secteurs de la société. Et c’est là que les choses deviennent intéressantes. »

Pour cela, Ericsson change aujourd’hui son image de marque et dévoile une série de scenarii futurs qui, sont l’entreprise, risquent d’émerger dans une ère d’hyper connectivité :

Permettre de nouvelles manières d’apprendre – grâce à la connexion de chaque établissement scolaire et de chaque élève. Les actifs de demain seront de plus en plus dépendants des technologies numériques pour les apprentissages de long terme et pour l’amélioration de leurs compétences, et les réseaux mobiles fourniront une éducation de qualité à chaque école, oùqu’elle soit.

Redéfinir le monde du travail – grâce à la réduction du risque et du délai de mise sur le marché, via l’augmentation considérable de l’efficacité et la création d’opportunités au sein de la chaîne de valeur. Des business models entiers seront reconfigurés par la connectivité illimitée, grâce aux données en temps réel, qui seront exploitées directement dans les processus de conception et de fabrication.

Repenser les loisirs – grâce à un internet des sens, qui mêle les mondes réels et virtuels. Imaginez des données de jeu immédiates superposées devant vos yeux, imaginez pouvoir entendre, toucher et sentir un jeu d’action en direct, et ce, sans quitter votre canapé.

Répondre à la crise climatique – grâce aux technologies telles que la 5G, l’IA, et l’IoT afin d’accélérer la décarbonation, d’atteindre les objectifs internationaux, et d’aider à maintenir le réchauffement climatique en deçà de 1,5 °C de plus qu’à l’ère préindustrielle. Le prérequis à ces différents scenarii reste une infrastructure réseau mobile fiable, sécurisée, et de haute qualité. La plateforme 5G qui est en cours d’installation dans le monde à l’heure actuelle est un premier pas fondamental dans la création de cette société numérique future. En 2020, Ericsson a réalisé son redressement financier avec succès, a atteint ses objectifs financiers, et s’est établi comme leader pour la 5G. Depuis, l’entreprise a renforcé sa stratégie commerciale ciblée, en établissant des objectifs de croissance supplémentaires, à la fois dans les segments commerciaux principaux, mais également dans les segments émergents. La vision d’Ericsson appuie ce cheminement stratégique, et renforce la position de leader technologique d’Ericsson.

Communiqué