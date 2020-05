Ericsson Educate et l’Unesco lancent un programme d’apprentissage numérique

Pour répondre à la perturbation occasionnée par le COVID-19 dans le domaine de l’éducation et l’apprentissage dans le monde entier, Ericsson a rejoint la Coalition mondiale pour l’éducation dirigée par l’UNESCO et a lancé Ericsson Educate, un programme numérique fournissant un contenu d’apprentissage axé sur l’amélioration des compétences numériques des élèves des écoles secondaires et des universités.

Aujourd’hui plus que jamais, il est essentiel d’être connecté pour maintenir un sentiment de normalité au quotidien. L’éducation est un secteur essentiel particulièrement touché par la pandémie, avec environ 1,2 milliard d’étudiants et de jeunes dans le monde qui ne peuvent pas fréquenter les établissements d’enseignements traditionnels. Les gouvernements et les établissements d’enseignement sont donc sujets à de très nombreuses demandes de programmes éducatifs complets en ligne.

L’éducation et l’apprentissage étant perturbés à des niveaux sans précédent, Ericsson a rejoint laCoalition mondiale pour l’éducation, dirigée par l’UNESCO, comme réponse au COVID-19, en s’associant à des organisations partageant les mêmes idées pour faire en sorte que la pandémie mondiale ne devienne pas un obstacle à l’apprentissage et à l’enseignement. L’UNESCO et Ericsson ont notamment lancé un nouveau portail pour l’enseignement de l’IA aux enfants le 13 mai 2020.

Comme principale contribution à cet effort, Ericsson a lancé sa dernière initiative “Connect To Learn”,Ericsson Educate, un programme d’apprentissage numérique qui pourrait profiter aux étudiants du monde entier qui sont actuellement désavantagés en raison des fermetures et des quarantaines à domicile. Le programme comprend différents parcours d’apprentissage, adaptés aux besoins éducatifs et au niveau de maturité du public cible, et est accessible gratuitement via des portails web spécialement créés par Ericsson.

Zohra Yermeche, directrice du programme Connect To Learn d’Ericsson, déclare : “La situation actuelle de pandémie a affecté l’efficacité de l’apprentissage des élèves dans le monde à une échelle jamais rencontrée auparavant. Sans écoles, sans amis et sans contact direct avec les enseignants, les études à distance apportent leur lot de difficultés pour les apprenants. C’est particulièrement difficile pour les enseignants également, qui doivent s’adapter et revoir leur approche de l’enseignement, avec peu ou pas de formation adéquate sur la manière de penser les cours à distance et à la gestion de classes virtuelles. Le besoin pour l’heure est de disposer de systèmes d’apprentissage numérique qui soient inclusifs, évolutifs et faciles à utiliser, donnant accès à un contenu éducatif de qualité destiné à être à la fois informatif et engageant”.

Ericsson Educate offre des possibilités d’apprentissage inclusives aux étudiants afin de les aider à traverser cette période de perturbations. L’apprentissage est rendu plus intéressant grâce à un programme complet qui encourage l’amélioration des compétences numériques des étudiants dans les écoles secondaires et les universités, tout en permettant aux enseignants de passer efficacement à un moyen d’enseignement plus virtuel.