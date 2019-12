Ericsson et Microsoft unissent leurs expertises en matière de véhicule connecté

Ericsson positionne son Connected Vehicle Cloud au-dessus de la plateforme Connected Vehicle Platform de Microsoft qui fonctionne sur le cloud Azure. Cette solution intégrée permet aux constructeurs automobiles de déployer et d’adapter à l’échelle mondiale des services automobiles tels que la gestion de flotte, les mises à jour logicielles et les services de sécurité connectés beaucoup plus facilement et rapidement, tout en réduisant leurs coûts. Elle offre une flexibilité grâce à sa conception modulaire et à ses multiples options de déploiement.

La solution Connected Vehicle Cloud d’Ericsson connecte aujourd’hui plus de 4 millions de véhicules dans 180 pays, ce qui représente environ 10 % du marché mondial des véhicules connectés. La plate- forme est conçue pour répondre à la demande croissante des constructeurs automobiles en matière d’évolutivité et de flexibilité, avec la capacité de prendre en charge n’importe quel service de véhicule connecté.

Le Connected Vehicle Cloud décharge les constructeurs automobiles de la complexité d’opérations 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ainsi que de la gestion du cycle de vie des véhicules connectés avec un niveau de service garanti.

La plate-forme Microsoft Connected Vehicle Platform (MCVP) permet aux constructeurs automobiles d’accélérer la fourniture d’expériences de conduite sécurisées, confortables et personnalisées. Elle combine une infrastructure cloud, une technologie de pointe ainsi que des services d’intelligence artificielle et IOT avec un écosystème de partenaires diversifié.

Avec MCVP, Microsoft offre une plate-forme cohérente et connectée au cloud à travers tous les scénarios numériques sur lesquels des solutions orientées client peuvent être construites, y compris l’infotainment embarqué, la navigation avancée, la conduite autonome, les services télématiques et de prévision, et les mises à jour en direct (OTA). MCVP comprend la disponibilité mondiale et la conformité réglementaire qui viennent avec Microsoft Azure.

Pour Asa Tamsons, senior VP à la tête de la Business Area Technologies & New Businesses, « Le partenariat entre Ericsson et Microsoft fournira une plateforme complète pour les véhicules connectés dans le but d’aider les fabricants automobiles à accélérer leurs solutions pour une meilleure expérience, pour les conducteurs comme pour les passagers. Cette nouvelle offre présente de grands avantages pour l’industrie automobile, en tirant parti du leadership technologique d’Ericsson et de Microsoft en matière de connectivité et de cloud computing ».