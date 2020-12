Ericsson : la 4G connaîtra un léger déclin entre 2021 et 2022

Partagez 5 Partages

Ericsson a présenté les résultats de son Mobility Report, jeudi 17 décembre 2020, lors d’une conférence en ligne. Ahmed Reda Berrah, architecte de Solution chez Ericsson Tunisie, a détaillé de l’étude conduite sur le développement de la technologie 5G dans le monde et la région du Moyen-Orient.

Notant que près de 15% de la population mondiale étaient, actuellement, couverts par la 5G – soit l’équivalent d’un milliard de personnes – il a fait savoir que cette technologie connaitrait un boom d’ici à 2026. Dans le monde, on compte actuellement 220 millions d’abonnements 5G. Ce nombre atteindrait 3,5 milliards d’abonnements d’ici à 2026 selon les prévisions d’Ericsson.

Il a noté, également, que la technologie 5G a connu un démarrage plus rapide que la 4G – en termes de nombre de clients – grâce, entre autres, à l’engouement qui a accompagné son arrivée, notamment en Asie et en Chine, en particulier, où l’on compte 175.000 abonnements 5G.

La technologie 4G reste, elle, dominante mais risque de connaître un léger déclin entre 2021 et 2022.

Ahmed Reda Berrah a affirmé, également, que la 5G serait la technologie dominante d’ici à 2026 dans certaines zones du globe, notamment l’Amérique du Nord, l’Europe de l’Ouest et l’Asie du Nord-Est.

Dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, Ericsson comptabilise 1,4 millions d’abonnements 5G – essentiellement dans les pays du Golfe – et 210 millions d’abonnements 4G. La firme prévoit que d’ici 2026, les abonnements 5G atteindraient les 130 millions et les abonnements 4G les 440 millions.

Selon les prévisions d’Ericsson, le nombre de smartphones utilisés dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord – 500 millions actuellement – atteindrait les 710 millions. Cette hausse du nombre de smartphones sera accompagnée par une augmentation de la consommation de la data mobile – avec une moyenne de 30 gigabyte par smartphone – tirée par une plus grande consommation de la vidéo. D’après Ahmed Reda Berrah, la vidéo représente actuellement 66% du trafic data mobile consommée et atteindrait 77% d’ici à 2026.

Revenant sur l’évolution du trafic data mobile dans le monde, il a noté une croissance de 50% d’année en année. Le volume de données consommées, dans le monde, s’élève actuellement à 50 exabyte et atteindrait les 226 exabyte d’ici à 2026. Cette explosion de la consommation de la date mobile causera une saturation des réseaux, d’où l’intérêt de migrer vers la 5G, selon Ahmed Reda Berrah. La 5G offre, en effet, une capacité d’absorption du trafic plus grande que la technologie 4G.

Selon les prévisions d’Ericsson, sur les 180 millions de personnes qui utiliseront des connexions fixe wireless access en 2026, 40% auraient des abonnements 5G.

Nadya Jennene