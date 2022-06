Ericsson Mobility Report : la 5G atteindra 4,4 milliards d’abonnés en 2027

Le rapport de juin 2022 d’Ericsson sur la mobilité confirme également que la 5G se développe plus rapidement que toutes les générations précédentes de technologies mobiles. Près d’un quart de la population mondiale a actuellement accès à une couverture 5G. Quelque 70 millions d’abonnements 5G ont été ajoutés au cours du seul premier trimestre de 2022. Et d’ici 2027, environ trois quarts de la population mondiale pourront accéder à la 5G, selon le rapport.

Fredrik Jejdling, vice-président exécutif et directeur de l’activité Réseaux d’Ericsson, déclare : ” Le dernier rapport Ericsson sur la mobilité confirme que la 5G est la génération de technologies mobiles qui affiche la croissance la plus rapide jamais enregistrée, et Ericsson joue un rôle clé dans cette évolution. Nous travaillons chaque jour avec nos clients et nos partenaires de l’écosystème dans le monde entier pour faire en sorte que des millions de personnes, d’entreprises, d’industries et de sociétés profitent des avantages de la connectivité 5G le plus rapidement possible.”

Peter Jonsson, rédacteur en chef du Rapport d’Ericsson sur la Mobilité, déclare : ” Le déploiement des réseaux Stand Alone (SA) 5G augmente dans de nombreuses régions, car les fournisseurs de services de communication se préparent à l’innovation pour répondre aux opportunités commerciales qui existent au-delà du haut débit mobile amélioré. Une solide infrastructure de réseau numérique sous-tend les plans de transformation digitale des entreprises, et leurs nouvelles capacités peuvent être transformées en nouveaux services pour les clients.”

Le rapport souligne également le rôle de plus en plus important que joue l’accès fixe sans fil (FWA) dans la fourniture de services à large bande. Ericsson prévoit que le nombre de connexions FWA dépassera 100 millions en 2022, un chiffre qui devrait plus que doubler d’ici 2027, pour atteindre près de 230 millions.

En ce qui concerne l’Internet des objets (IoT), le rapport note qu’en 2021, l’IoT haut débit (4G/5G) a dépassé la 2G et la 3G comme technologie permettant de connecter la plus grande part de tous les appareils IOT cellulaires, représentant 44 % de toutes les connexions.

Les technologies IoT massives (NB-IoT, Cat-M) ont augmenté de près de 80 % au cours de l’année 2021, atteignant près de 330 millions de connexions. Le nombre d’appareils IoT connectés par ces technologies devrait dépasser la 2G/3G en 2023.

Communiqué