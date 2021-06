Ericsson prévoit une explosion du trafic data dans la région Mena d’ici à 2026

Partagez 0 Partages

L’équipementier suédois, Ericsson, prévoit une explosion du trafic data dans la région du Moyen-Orient et Afrique du Nord d’ici à 2026.

Dans son Mobility Report pour le mois de juin, la firme indique que la moyenne de consommation des données par smartphone devrait atteindre 32 Go par mois sur les cinq années à venir. Cette moyenne représenterait le deuxième taux de croissance le plus élevé dans le monde après l’Asie du Sud et la région Océanie.

Selon les prévisions d’Ericsson la moyenne de consommation des données devrait augmenter de 30% pour ainsi passer de 6,5 Go à 32 Go entre 2020 et 2026.

La firme explique cette explosion du trafic data par l’augmentation du nombre des abonnements data et du volume de consommation des données par abonnement tiré, notamment, par un comportement de consommation plus gourmand en vidéo.

Toujours selon Ericsson, la région du Moyen-Orient et Afrique du Nord devrait, en effet, connaitre une hausse dans l’adoption des abonnements mobile haut débit. D’ici à 2026, le taux d’abonnements mobile haut débit devrait atteindre 80% du total des abonnements mobile avec la moitié en 4G. Cette technologie étant la dominante dans la région, selon les prévisions d’Ericsson. Les abonnements 5G devraient, eux, représenter 18% du total d’abonnements mobiles dans la région, d’ici à 2026.

NJ