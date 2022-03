Ericsson – Rapport sur le développement durable et la responsabilité d’entreprise 2021

“Nos solutions et partenariats axés sur le développement durable créent un impact réel pour nos clients et nos parties prenantes”, déclare Heather Johnson, Responsable du Développement Durable et de la Responsabilité d’Entreprise au sein du groupe Ericsson. “Mais ils créent également de la valeur pour la société, que ce soit en permettant la réduction des émissions dans l’ensemble des industries, en créant des réseaux plus efficaces sur le plan énergétique ou en aidant à réduire la fracture numérique. Nous avons fait des progrès significatifs vers nos objectifs de durabilité en 2021, et nous fixons maintenant des objectifs encore plus ambitieux pour l’avenir.”

Performances et faits marquants

Net Zero : En 2021, Ericsson s’est fixé l’ambition à long terme d’atteindre le niveau “Net Zero” (zéro émission nette) d’ici 2040 dans l’ensemble de sa chaîne de valeur. Pour réaliser cette ambition, Ericsson s’efforcera d’atteindre les objectifs climatiques de 1,5°C fixés par l’Accord de Paris.

La première étape importante consiste à atteindre une neutralité carbone pour les activités propres de l’entreprise d’ici 2030 – ainsi qu’à réduire les émissions de 50 % dans son portefeuille et sa chaîne d’approvisionnement également d’ici 2030.

Performance énergétique : Pour répondre aux attentes des clients et aider le secteur des télécommunications à atteindre Net Zero, Ericsson a développé des solutions innovantes qui permettent aux réseaux des opérateurs d’utiliser le moins d’énergie possible tout en gérant la croissance attendue du trafic de données, répondant ainsi aux besoins des réseaux 5G actuels et futurs.

En 2021, Ericsson a réalisé 36 % d’économies d’énergie avec les radios Ericsson Radio System livrées par rapport au portefeuille existant, dépassant ainsi l’objectif scientifique approuvé par l’entreprise de 35 %, avec un an d’avance sur le calendrier.

Au cours de l’année 2021, Ericsson a également lancé une série de radios Massive MIMO ultra légères, dont l’efficacité énergétique est supérieure de 10 % à celle de la génération précédente.

Inclusion numérique : La fracture numérique reste un défi majeur pour le développement économique mondial, avec environ 2,9 milliards de personnes toujours privées de connexion. Grâce à des technologies et des services innovants, Ericsson, ses partenaires et ses clients sont à l’avant-garde de nouvelles façons de connecter les sociétés et d’améliorer les vies. En 2021, Ericsson a poursuivi son partenariat avec l’UNICEF pour soutenir l’initiative Giga, en aidant à cartographier les écoles et à évaluer leur connectivité dans 35 pays d’ici fin 2023.

Ericsson s’est également engagé à avoir un impact positif sur un million d’enfants et de jeunes d’ici 2025 en leur donnant accès à des programmes d’apprentissage numérique et de développement des compétences dans le cadre EDISON Alliance 1 Billion Lives Challenge, aligné sur le Forum économique mondial.

Responsabilité d’entreprise : Ericsson a continué à accorder une attention particulière à la santé, la sécurité et le bien-être en 2021, notamment par une réponse robuste au COVID-19 qui mettait l’accent sur la santé mentale des employés et l’accès aux vaccins dans les endroits où ils n’étaient pas facilement accessibles. En 2021, une augmentation des fatalités liées au travail a été enregistrée par rapport à 2020, contrairement à la tendance à la baisse de ces dernières années. L’entreprise a déclaré cette situation inacceptable et s’engage plus que jamais à atteindre un Objectif Zéro – zéro fatalité et zéro accident avec arrêt de travail.

Communiqué