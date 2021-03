Ericsson Tunisie organise l’Ericsson Day en format virtuel jeudi 11 mars

Partagez 1 Partages

Ericsson Tunisie organise, jeudi 11 mars 2021, son Ericsson Day en format virtuel. Cette édition se tiendra sous le thème : “5G en Tunisie, accélérateur de la croissance économique et de l’inclusion digitale”.

Animé par le journaliste Mehdi Kattou, l’Ericsson Day comprendra une session plénière de 10h00 à 11h30 et des ateliers thématiques autour de l’IoT, de la radio et du cœur de réseau de 11h30 à 12h00.

Des interventions autour de la croissance économique et de la création d’un écosystème pour la 5G sont, également, prévues avec la participation de Amel Saidanne, présidente de l’association TunisianStartups, et des principaux acteurs du secteur des télécoms, notamment Lassaad BenDhieb, Chief Technology Officer de Tunisie Telecom, Hatem Mestiri, Chief Technology Officer Ooredoo Tunisie et Adel Akrout, Chief Technology Officer Orange Tunisie.

Pour assister à l’évènement, veuillez vous inscrire en cliquant ici. Un email de confirmation et un mot de passe d’accès individuel vous seront envoyés.

