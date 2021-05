Eurafrique.Legal et NGSign s’allient pour l’innovation juridique

Partagez 0 Partages

Le fournisseur de services de confiance NGSign et la LegalTech Eurafrique.Legal ont le plaisir de vous annoncer la signature d’un partenariat stratégique qui entre dans le cadre du développement des projets de digitalisation des infrastructures tunisiennes, la coordination de leurs efforts afin de propulser la Legal Tech dans l’écosystème tunisien et La formation de juristes et DSI aux métiers numériques de demain.

Rappelons que NGSign est un éditeur de solutions de confiance électronique à savoir : signature électronique, authentification forte, PKI, cryptographie.

Eurafrique.Legal est une LegalTech spécialisée dans l’IA juridique. Elle propose aux particuliers, aux entreprises et aux institutions publiques une offre 100% numérique avec une utilisation accrue des technologies digitales d’automatisation et de dématérialisation des données juridiques.

En collaboration avec l’Association Tunisienne des Jeunes Avocats et Université Sésame, NGSign et Eurafrique.Legal lancent une formation spécialisée en droit & numérique à partir du 14 juin au 17 juin 2021, suivi d’un webinaire qui se déroulera le 18 juin sur le thème « Cybersécurité, enjeux et Prospectives » avec deux des plus grands spécialistes français.

Communiqué