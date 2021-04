Expensya annonce une levée de fonds de 20 millions de dollars

Partagez 5 Partages

La startup Expensya a annoncé, jeudi, une nouvelle levée de fonds de vingt millions de dollars.

« (…) Nous sommes fiers et très heureux de vous annoncer cette grande nouvelle mais surtout très motivés ! Fiers et heureux parce qu’avec cette levée de fonds, nous allons accélérer notre internationalisation et recruter plus de 100 nouvelles recrues ! », lit-on sur la page Facebook de la startup.

Expensya fournit des solutions technologiques pour automatiser la gestion des notes de frais pour les professionnels. La startup apporte son expertise à 5.000 entreprises dans 100 pays avec des solutions en huit langues et conformes aux normes comptables locales.

NJ