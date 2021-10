Facebook lance le programme “Boost with Facebook” pour soutenir 1000 PME en Tunisie

Partagez 0 Partages

Facebook a annoncé, mercredi, le lancement de “Boost with Facebook” en Tunisie, son programme mondial visant à doter les petites et moyennes entreprises (PME) des compétences en marketing numérique dont elles ont besoin pour accroître leur présence en ligne et être compétitives dans l’économie numérique. Le programme vise à former 1 000 PME à travers la Tunisie pour les soutenir dans leur relance économique.

Le programme “Boost with Facebook” a été lancé en collaboration avec le ministère des technologies de la communication et de l’économie numérique et CEED Tunisie lors d’un événement virtuel. La mise en œuvre du programme à travers le pays sera pilotée par CEED Tunisie, dans le cadre de sa mission visant à fournir aux entrepreneurs le savoir-faire et les réseaux dont ils ont besoin pour accélérer la croissance de leurs entreprises, et à promouvoir une culture entrepreneuriale en Tunisie.

Khaled Koubaa, responsable des Affaires Politiques Publiques en Afrique du Nord chez Facebook, a commenté : “Les défis que les petites et moyennes entreprises continuent de rencontrer à la suite du COVID-19 sont importants, et nous restons fermement engagés à les soutenir à la fois pour se rétablir et, en temps voulu, pour prospérer. Nous avons un rôle important à jouer, en fournissant les compétences numériques nécessaires aux startups et aux petites entreprises pour survivre, se rétablir et obtenir des résultats en ligne et hors ligne. Nous poursuivons ces efforts de formation pour aider à stimuler davantage un écosystème de start-up en plein essor afin d’avoir un impact positif sur la croissance socio-économique à travers la Tunisie.”

Wafa Makhlouf, Directrice CEED Tunisie, a déclaré : “La gestion de la crise est une compétence qu’un entrepreneur mur doit être capable de prendre en considération dans sa vie. Seuls les entrepreneurs agiles et qui ont sû suite à la crise mondiale de s’adapter vite au changement sanitaire et qui ont pensé aux solutions via le digital en général et les réseaux sociaux en particulier, ont pu survivre, plus encore doubler leur chiffre d’affaires là ou d’autre ont disparu et ont été envahis par les conséquences fatales de la crise. Une preuve incontestable que la digitalisation ne représente plus une option à considérer pour les entrepreneurs mais plutôt une nécessité stratégique qui garantit survie et efficacité. Dans une ère de transformation digitale, tout entrepreneur se doit d’être équipé des meilleurs outils numériques et digitaux représentant ainsi un atout fondamental pour faire évoluer leur entreprise et optimiser leurs ressources.”

Le programme ‘Boost with Facebook’ présente trois voies différentes – ‘La voie du Débutant’, qui s’adresse aux entreprises ayant une présence en ligne limitée et qui sont prêtes à se lancer dans l’aventure numérique, et ‘La Voie Intermédiaire’, qui apprend aux entreprises à utiliser les options de personnalisation de leurs pages, de leurs messages, de leurs offres d’emploi, de leurs événements et de leurs groupes ; et le volet “Avancé”, qui s’adresse aux entreprises qui souhaitent passer à la vitesse supérieure en matière de présence en ligne. Les sessions de formation couvriront divers modules, notamment les nouveaux produits et outils de Facebook tels que les boutiques, les API de conversion et les publicités personnalisées, entre autres.

Le programme proposera des sessions d’apprentissage virtuel, disponibles en français et en arabe.

Communiqué