Facebook lance l’outil ‘Gérez l’activité’

Peut-être venez-vous de vous insérer sur le marché du travail après l’université, ou peut-être êtes-vous en train d’essayer d’oublier une ancienne relation, Facebook est conscient que les choses changent, et veut vous aider à accommoder votre présence sur Facebook afin qu’elle reflète plus précisément la personne que vous êtes aujourd’hui.

Facebook lance pour cela l’outil Gérer l’activité, qui vous permettra d’archiver et de supprimer d’anciennes publications à un seul et même endroit. Vous pouvez archiver le contenu que vous ne voulez plus que les autres voient sur Facebook, mais que vous souhaitez toutefois conserver pour vous.

Par exemple, vous pourriez archiver une publication que vous avez créée lorsque vous étiez au lycée et que vous trouvez toujours amusante, mais que vous préférez que les autres ne voient pas. Gérer l’activité vous permet également de placer les publications dont vous ne voulez plus dans la corbeille. Les publications placées dans la corbeille y resteront pendant 30 jours avant d’être supprimées définitivement, sauf si vous choisissez de les supprimer ou de les restaurer manuellement avant.

Vous aurez ainsi une marge de manœuvre au cas où vous changeriez d’avis. Et pour simplifier la gestion de nombreuses publications à la fois, Gérer l’activité vous permet de consulter et de gérer vos publications de façon groupée. Facebook a également développé des filtres pour vous aider à trier et à trouver ce que vous recherchez, comme des publications avec certaines personnes ou celles correspondant à une plage de dates donnée.

Facebook commencera par lancer l’outil Gérer l’activité sur mobile, puis le rendra disponible sur d’autres plates-formes à l’avenir. Il continuera de créer de nouvelles fonctionnalités pour cet outil, afin de s’assurer qu’il répond au besoin de chacun de gérer son empreinte numérique sur Facebook.

