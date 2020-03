Facebook lance un nouveau centre de ressources pour soutenir les entreprises touchées par le Coronavirus

Partagez 4 Partages

Facebook a annoncé la création du Business Resource Hub pour soutenir les entreprises touchées, directement ou indirectement, par la récente épidémie de COVID-19.

Le Hub propose des recommandations ainsi que des cours pour aider les entreprises et les marques à rester en contact avec leurs clients et à maintenir leur activité sur la bonne voie.

Dans le cadre de ces recommandations, Facebook a encouragé les entreprises à prendre ces cinq mesures pour faire face aux impacts et maintenir efficacement leurs activités :

Restez informé(e) et en sécurité.

Restez informé(e) en suivant des sources officielles et crédibles telles que l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)et le service de santé de votre gouvernement local pour pouvoir répondre rapidement aux changements qui pourraient vous affecter, vous et vos clients.

Restez en contact avec vos clients.

Partagez des informations importantes de manière proactive avec vos clients en utilisant les e-mails, votre site web, votre Page Facebook, votre profil professionnel Instagram, et tous vos autres moyens de communication habituels.

Essayer d’organiser des évènements en ligne.

Au cas où vous devriez reporter ou annuler des évènements prévus à cause de l’épidémie, communiquez avec vos clients directement par téléphone grâce à un webinaire en ligne ou organisez des sessions en direct sur les canaux sociaux utilisés tels que Facebook ou Instagram.

Préparer un plan pour le service clients.

Pour être réactif et transparent avec vos clients au cours de ce moment difficile, préparez-vous aux questions et demandes à venir.

Fournissez une liste de questions/réponses.

Préparez une liste de réponses pour les questions que vos clients sont susceptibles de poser, et fournissez autant de détails et de propos rassurants possibles dans vos réponses.

Le Business Resource Hub comprend également un accès rapide et facile à des informations crédibles et précises sur COVID-19 et d’autres ressources pour aider les entreprises et les communautés qu’elles servent à rester informées.

Ces ressources comprennent la boîte à outils de résilience qui fournit les meilleures pratiques, des outils et une auto-évaluation pour aider à protéger les entreprises contre les interruptions. Le centre propose également un guide d’action rapide qui aide les entreprises à planifier leurs interventions d’urgence et à élaborer des plans pour minimiser les temps d’arrêt.

Pour en savoir plus sur la façon dont Facebook assure la sécurité et l’information des gens, voir ici.

Communiqué