Facebook Shops, une interface de commerce unifiée sur Facebook et Instagram

Facebook a toujours eu pour but de vous connecter à ce que vous aimez. Cela signifie les amis et la famille, mais aussi les produits, les marques et les entreprises. Pendant des années, les gens ont utilisé les applications de Facebook pour acheter et vendre des choses, depuis les premiers jours où ils ont posté la photo d’un vélo avec la légende “à vendre”, jusqu’à la vente de votre table basse sur Marketplace et maintenant shopper des styles de vos marques préférées et de vos influenceurs sur Instagram. Ce sont les personnes qui utilisent ces applications qui ont imaginé le commerce social. Nous les aidons à en faire une réalité.

Facebook veut donner aux gens un endroit où ils peuvent découvrir le plaisir de faire du shopping plutôt que la corvée d’acheter. Il veut aussi aider les petites entreprises à s’adapter et permettre aux gens de découvrir et d’acheter plus facilement les choses qu’ils aiment.

En ce moment, de nombreuses petites entreprises sont en difficulté, et avec la fermeture des magasins, un plus grand nombre d’entre elles cherchent à mettre leurs activités en ligne. L’objectif de Facebook est de rendre les achats transparents et de permettre à toute personne, qu’il s’agisse d’un propriétaire de petite entreprise ou d’une marque mondiale, d’utiliser ses applications pour entrer en contact avec les clients. C’est pourquoi Facebook lance les Facebook Shops et investit dans des fonctionnalités de nos applications qui incitent les gens à faire des achats et facilitent l’achat et la vente en ligne.

Présentation des Facebook Shops

Les Facebook Shops permettent aux entreprises de créer facilement une boutique en ligne unique à laquelle les clients peuvent accéder à la fois sur Facebook et Instagram. La création d’une boutique Facebook est gratuite et simple. Les entreprises peuvent choisir les produits qu’elles souhaitent mettre en avant dans leur catalogue et personnaliser l’aspect et la convivialité de leur boutique avec une image de couverture et des couleurs vives qui mettent en valeur leur marque. Cela signifie que tout vendeur, quelle que soit sa taille ou son budget, peut mettre son entreprise en ligne et entrer en contact avec les clients où et quand cela lui convient.

Les gens peuvent trouver les Facebook Shops sur la page Facebook d’une entreprise ou sur le profil Instagram, ou les découvrir par le biais de stories ou de publicités. De là, vous pouvez parcourir la collection complète, enregistrer les produits qui vous intéressent et passer une commande – soit sur le site web de l’entreprise, soit sans quitter l’application si l’entreprise a activé la fonction “checkout” aux États-Unis.

Et tout comme lorsque vous êtes dans un magasin physique et que vous avez besoin de demander de l’aide à quelqu’un, dans les Facebook Shops, vous pourrez envoyer un message à une entreprise via WhatsApp, Messenger ou Instagram Direct pour poser des questions, obtenir de l’aide, suivre les livraisons et bien plus encore. Et à l’avenir, vous pourrez voir le magasin d’une entreprise et faire des achats dans le cadre d’un chat avec WhatsApp, Messenger ou Instagram Direct.

Facebook commence à déployer les Facebook Shops aujourd’hui, et ce dernier sera plus largement disponible dans les mois à venir. Vous pouvez en savoir plus sur la façon dont nous avons construit les boutiques en tenant compte de la vie privéeici.

Facebook investit également dans des fonctionnalités de nos applications comme Instagram Shop, le shopping en direct et d’autres qui seront intégrées aux Facebook Shops pour aider les clients à découvrir les produits qui les intéressent et à faciliter leurs achats.

Instagram Shop : un nouvel endroit pour découvrir des produits et des marques

Cet été, en commençant par les États-Unis, Facebook lancera Instagram Shop, une nouvelle façon de découvrir et d’acheter des produits dans Instagram Explore. Les utilisateurs pourront s’inspirer des collections du compte Instagram@shop, parcourir les sélections de leurs marques et créateurs préférés, filtrer par catégories comme la beauté et la maison, et acheter les looks qu’ils aiment, le tout au même endroit. Plus tard cette année, Facebook ajoutera aussi un nouvel onglet “Boutique” dans la barre de navigation, afin qu’il soit possible d’accéder à Instagram Shop en un seul clic.

Fonctionnalités d’achat en Live

Depuis des années, les gens utilisent la vidéo en direct pour présenter leurs produits, qu’il s’agisse du magasin de chaussures annonçant de nouvelles baskets ou des créateurs de contenus dans la beauté essayant différents rouges à lèvres.

Afin de faciliter l’achat de produits en temps réel, Facebook permettra bientôt aux vendeurs, aux marques et aux créateurs d’identifier les produits de leur boutique ou catalogue Facebook avant de les mettre en ligne. Ces produits seront affichés au bas de la vidéo pour que les gens puissent facilement cliquer dessus afin d’en savoir plus avant de passer à l’acte d’achat. Facebook commence à tester ce système avec une sélection d’entreprises sur Facebook et Instagram, et le déploiera plus largement dans les mois à venir.

Programmes de fidélisation pour les petites entreprises

Facebook teste également des moyens pour faciliter l’obtention de récompenses de la part des marques en permettant aux utilisateurs de relier leurs programmes de fidélité existants à leur compte Facebook. Ils pourront ainsi facilement voir et suivre leurs points et leurs récompenses qu’ils auront déjà obtenus au sein de leur café local ou de leur magasin de vêtement préféré par exemple. Facebook explore également les moyens d’aider les petites entreprises à faire apparaître un programme de fidélité sur Facebook Shops.

Un travail avec les partenaires des petites entreprises

Facebook travaille également étroitement avec des partenaires tels que Shopify, BigCommerce, WooCommerce, Channel Advisor, CedCommerce, Cafe24, Tienda Nube et Feedonomics pour apporter aux petites entreprises le soutien dont elles ont besoin, notamment dans la création de Facebook Shops. Ces organisations offrent des outils pour aider les entrepreneurs à démarrer et à gérer leur entreprise en ligne.

