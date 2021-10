Fin de la grève des agents de Tunisie Telecom

Partagez 10 Partages

Tunisie Telecom a annoncé, mercredi, la fin de la grève observée par ses agents. L’opérateur est parvenu à un accord avec les parties sociales.

Dans un communiqué publié à l’occasion, Tunisie Telecom a expliqué que l’accord – conclu après plusieurs sessions de négociations – couvrait principalement un ajustement du programme des augmentations à travers une enveloppe destinée à tous les employés.

“Tunisie Telecom espère que cet accord des braves scellé amorce une nouvelle ère dans les relations sociales de l’entreprise qui lui permettra d’aborder les prochaines étapes de son développement futur avec confiance et détermination dans l’unique but de hisser l’entreprise au rang de champion national et régional qu’elle mérite”, a-t-on souligné.

Plus tôt dans la journée de mercredi Tunisie Telecom a, également, annoncé la nomination de Syrine Tlili au poste de PDG par intérim jusqu’à la nomination d’un nouveau PDG à la tête de l’opérateur national.

