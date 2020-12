Fintech : Attijari Bank passe à la vitesse supérieure

Partagez 2 Partages

Mehdi Lengliz, responsable transformation et stratégie chez Attijari Bank et le CEO de Kaoun, Nebras Jmal, ont été les invités du 128e épisode de Startup Story sponsored by Ooredoo. Il a évoqué le partenariat signé avec la startup Kaoun. Nebras Jmal est, lui, revenu sur les détails de ce partenariat qui digitalise le secteur bancaire.

« Il s’agit d’un partenariat inédit en Tunisie, qui a nécessité le travail de toute une équipe en impliquant à la fois une institution financière mature et une fintech ambitieuse. Cette collaboration repose sur une réelle conviction par rapport au potentiel du projet Floussi qui n’était pas si simple à concrétiser au tout début » a déclaré à cette occasion Mehdi Lengliz.

Un partenariat de confiance entre une banque et une Fintech

Il ajoute dans ce contexte : « Il y’ avait une réelle confiance en les capacités des gens qui portent la Fintech Kaoun. D’autant plus que l’intérêt technique est présent. Aujourd’hui, la solution a été lancée à travers Attijari Bank avec le e-wallet et espérons que demain, elle puisse concerner d’autres utilisateurs via des fonctionnalités plus abouties ».

Selon le responsable, le partenariat entre une banque et une fintech a donné un permis de donner un e-wallet Floussi adossé à un compte Webank résume parfaitement le fait de « croire au potentiel de la jeunesse brillante, tout en étant une banque visionnaire en Tunisie ».

Il précise : « Au-delà des aspects fonctionnels et techniques de cette solution, Floussi, à travers le compte Webank est un partenariat qui a donné une solution simple et gratuite qui offre à l’utilisateur la possibilité d’ouvrir un compte bancaire en à peine quelques minutes. Cette initiative va dans le sens de l’inclusion financière en promouvant le decashing ».

De son coté, Nebras Jmal, « Notre vision ne se limitait pas à résoudre les problèmes du consommateur final, mais concernait une approche d’inclusion financière que nous avons voulu promouvoir. En 2018, nous avons proposé à Attijari Bank cette approche à travers l’application Floussi. Nous avons trouvé aujourd’hui un cadre réglementaire intéressant qui nous permet de travailler avec une banque pour ouvrir un compte wallet à travers ladite application ».

Pourquoi télécharger l’application Floussi ?

Selon Nebras Jmal, Floussi revêt de nombreux avantages. En effet, il s‘agit de la première application qui donne à l’utilisateur un compte bancaire 100% à distance (Webank). A travers une signature électronique qui a la même valeur juridique que celle effectuée à la municipalité, cette application gérée par le compte wallet, permet de signer électroniquement des documents et donne l’opportunité et surtout, d’envoyer de l’argent d’une façon instantanée à un autre personne possédant un compte Floussi. L’opération qui se déroule en 4 secondes, permet non seulement de payer des commerçants physiques, mais d’effectuer aussi ses achats en ligne.

L’avantage, pour ceux qui possèdent des sites e-commerce, est de pouvoir avoir accès à un process d’intégration qui dure à peine une heure et 5 minutes pour les développeurs expérimentés, contre un délai de un mois auparavant. Floussi répond donc aux attentes des tunisiens qui est le paiement instantané.

L’interview au complet est disponible sur SoundCloud.

Yosra Nouar