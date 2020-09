FIPA-Tunisia signe un mémorandum d’entente avec l’Université américaine de Harvard et Tunis Business School

Partagez 2 Partages

L’Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur (FIPA-Tunisia) a signé un accord tripartite avec la Harvard University Foreign Policy Initiave (HUFPI) de l’Université américaine de Harvard et Tunis Business School (TBS), et ce dans le cadre des actions de diversification des sources d’IDE et de l’ouverture sur de nouveaux pays d’origine des investissements extérieurs.

Le partenariat porte sur l’élaboration d’un rapport concernant les moyens et mécanismes de mise en œuvre d’un programme ciblé d’attraction des investissements nord-américains.

Le mémorandum d’entente vise ainsi à donner davantage de visibilité aux atouts compétitifs du site tunisien dans une région non traditionnelle.

L’objectif du rapport est notamment l’élaboration d’argumentaires et de propositions de valeur visant les opérateurs d’Amérique du Nord en mesure de shortlister la Tunisie comme site potentiel d’investissements dans la région Mena.

La Harvard University Foreign Policy initiative – HUFPI – est une initiative de l’Université américaine de Harvard relative à la mise en place de projets de recherche, d’organisation de conférences et d’activités dans le domaine des politiques publiques.

Établie en 2010, la Tunis Business School -TBS- est la première école de commerce publique en Tunisie qui utilise l’anglais comme langue d’enseignement. Par le biais de ses activités d’enseignement, de recherche et de sensibilisation, elle vise à former des cadres et dirigeants en phase avec l’environnement économique mondial.

