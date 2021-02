Five Points et l’Université Centrale s’associent pour une meilleure insertion professionnelle​ ​des jeunes diplômés

De l’évaluation au recrutement en passant par le coaching, tout un processus a été conçu par les deux structures. C’est ainsi qu’en février, Five Points accueillera les premières cohortes des diplômés l’Université centrale spécialisé en IT , pour passer des évaluations, un ensemble de tests élaborés avec les partenaires du milieu professionnel de Five Points qui recherchent de nouveaux profils IT à recruter.

Cette évaluation a pour but d’identifier les zones de perfectionnement chez les jeunes diplômés, notamment en softskills et technologies nouvelles.

À l’issue de cette évaluation, les étudiants de L’université Centrale IT intégreront des bootcamps basés sur l’approche de l’apprentissage par la pratique “Learn by Doing”.

Une approche partagée par les deux institutions partenaires. Au cœur du concept, ​l’engagement de l’étudiant​ qui se retrouve acteur de sa propre formation. A travers cette méthode, l’étudiant va pouvoir créer, se tromper, recommencer, apprendre… pour mieux retenir à travers la participation à la réalisation de vrais projets combinant Coding et softskills.

Un programme complet afin de former des Talents autonomes, et les préparer à intégrer les meilleures startups et entreprises IT.

Les étudiants seront par la suite intégrés dans un processus de recrutement innovant, via des JobFair & des hackathons afin de leurs ouvrir les portes du network pour mettre un premier pas sur le chemin d’une longue carrière.

Communiqué