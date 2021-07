Flat6Labs propulse 8 nouvelles startups tunisiennes et accueille Sawari Ventures comme nouvel investisseur

Partagez 0 Partages

Flat6Labs a célébré son 7ème Demo Day, le Jeudi 8 Juillet, lors d’un événement en ligne qui a rassemblé plus de 1000 téléspectateurs en live.

La cérémonie fut aussi l’occasion d’annoncer un nouvel investisseur dans le fonds Anava Seed Fund, le véhicule d’investissement de Flat6Labs en Tunisie: Sawari Ventures.

Le Demo Day commémore le travail de 4 mois que les startups ont effectué avec Flat6Labs depuis le début de chaque cycle. C’est l’occasion de montrer leur croissance à un éventail de parties prenantes potentielles : clients, investisseurs, entreprises, et plus encore, qui seront disposés à soutenir davantage la scalabilité de ces projets.

Depuis 2011, Flat6Labs a organisé plus de 40 Demo Days, offrant à plus de 320 startups une visibilité et une chance de s’épanouir dans la région et dans le monde.

Sawari Ventures, un des leaders de capital risque dans le monde Arabe, a rejoint le TAEF, la BIAT, Meninx Holding et la Société Financière Internationale, membre du groupe de la Banque Mondiale avec un montant d’investissement qui s’élève à 4.5 Million de Dinars.

“Nous sommes très fiers de notre investissement dans Anava Seed Fund. Nous avons suivi de près leurs progrès et nous sommes plus que convaincus que la Tunisie compte de brillants entrepreneurs travaillant sur des startups très prometteuses” déclare Wael Amin, Partner à Sawari Ventures.

Les startups accompagnées lors du 7ème cycle d’accélération de Flat6Labs sont:

– Ahkili : Une plateforme qui offre aux patients des consultations à distance avec des psychologues spécialistes

– Dokken : Une solution unique permettant aux entrepreneurs de créer leurs sites Web en moins de 5 minutes et pour un tarif mensuel compétitif

– LAMMA : Une application de covoiturage urbain qui se concentre sur le confort tout en réduisant le temps et l’argent consacrés à la mobilité quotidienne

– Ms. Marion : Une marque de prêt-à-porter innovante dédiée aux femmes qui travaillent dans des environnements de travail formels

– Proservy : Une plateforme qui digitalise la gestion des tâches administration et la logistique bureautique pour aider les entreprises à se concentrer sur leur cœur de métier

– Reedz : Une application mobile proposant des podcasts et des résumés de livres interactifs au format texte et audio en arabe

– Shifti : Une solution centralisée de gestion en ligne qui facilite la création de sites e-commerce personnalisés et automatise les tâches de gestion

– WeMove : Une place de marché en ligne pour les passes à usage unique pour les salles de sport

Communiqué