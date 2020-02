Focus Tunisie s’associe à VMware pour lancer ses services Cloud

Partagez 22 Partages

La société de développement de logiciels et de services IT basée en Tunisie, Focus, s’est associée à VMware pour lancer son offre cloud, qui vise à répondre à la demande croissante de services cloud et à soutenir les ambitieux plans de transformation numérique de la Tunisie “Tunisie Digitale 2020”.

Alors que la Tunisie envisage de devenir un acteur international dans le monde numérique, Focus vise à fournir des services cloud premium conçus pour répondre aux exigences de performance, de disponibilité, de résilience et de sécurité des applications critiques de ses clients.

Le catalogue Focus Cloud propose des solutions de serveurs privés virtuels, des Virtual Datacenters et la Disaster Recovery sur le cloud. L’offre Focus se concentrera initialement sur les solutions d’infrastructure en tant que service (IAAS) basées sur la technologie VMware pour répondre aux besoins des organisations qui souhaitent étendre ou migrer leur infrastructure vers le cloud en toute sécurité et de manière plus sécurisée.

Les solutions Focus Cloud sont basées sur une infrastructure de qualité couplées à la technologie VMware notamment les solutions vSphere, NSX, vSAN et vCloud Director.

Focus – déjà fournisseur de cloud VMware – apportera en plus son expertise et son expérience en tant qu’intégrateur reconnu pour les environnements critiques grâce à une offre complémentaire de services professionnels, de services managés et de support pour l’intégration des environnements cloud privé et On premises. Cela permettra aux clients de bénéficier de la garantie de la souveraineté de leurs données, qui seront hébergées en Tunisie, en plus d’un accès à un support professionnel local 24h / 24 alliant qualité, réactivité et proximité. Les clients bénéficieront également de SLA de haut niveau adaptés à leurs besoins de performances et de haute disponibilité.

A ce sujet, Karim Ghandri, directeur général de FOCUS, a déclaré : « Avec la demande croissante pour des services IT flexibles, nous sommes ravis de proposer une gamme diversifiée de services cloud sur le marché avec VMware. Ces services et solutions établiront une nouvelle référence pour les services digitaux en Tunisie et aideront les organisations dans leur cheminement vers la transformation numérique. »

Herve Basso, directeur ventes des fournisseurs de cloud EMEA, VMware, a, lui, affirmé : « Les solutions Cloud de Focus tireront parti de la puissance et de la simplicité des technologies VMware pour fournir la flexibilité et l’efficacité nécessaires pour surmonter les contraintes de gestion de l’infrastructure physique et de rareté des ressources, tout en optimisant les opérations et les coûts. Ces services aideront les organisations tunisiennes à se transformer numériquement, contribuant ainsi aux objectifs nationaux. »

Communiqué