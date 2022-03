Founder Institute organise la 7ᵉ édition de son “Graduation Day” en Tunisie

Partagez 16 Partages

Le Founder Institute a clôturé sa 7ᵉ Cohorte à Tunis. Le “Graduation Day” consiste à réunir les VIPs, les investisseurs et leaders de l’écosystème entrepreneurial local et global afin de découvrir les startups créées durant la 7ᵉ cohorte et leur offrir la chance de pitcher aux investisseurs et d’exposer leurs prototypes et leurs évolutions.

Durant les quatre mois intensifs du programme, les participants n’ont pas seulement profité de l’expertise des mentors, mais aussi de la formation structurée du programme de Founder Institute dans le but de formuler et améliorer leurs idées de projet, développer leurs stratégies Marketing, structurer leurs Go-to-Market, perfectionner leurs pitchs et lancer leurs produits.

La 7ᵉ cohorte a commencé le 8 décembre 2021 et a distingué des mentors d’exception

Nous pouvons en nommer Mohamed Salah Frad (Directeur Générale de United Gulf Financial Services- North Africa), Ghazi Saddem (Entrepreneur in residence à seedstars) et Phill Libin(Cofounder and CEO à mmhmm).

Parmi les 27 ambitieux entrepreneurs qui ont commencé le rigoureux programme durant la 7ᵉ cohorte, 7 startups étaient capables de passer toutes les épreuves pour réussir.

Akadenia, fondée par Mohamed Lotfi Sassi, est une plateforme de commerce électronique de mode qui utilise l’intelligence artificielle pour mettre en relation les vendeurs et les acheteurs.

CarNet, fondée par Nabil Ben Nassralah, développe un carnet d’entretien numérique intelligent qui aidera les propriétaires de véhicules à suivre toutes les opérations d’entretien.

Coloc’Qui, fondée par Chaima Torkhani, est une place de marché de colocation qui permet de trouver des propriétaires et des colocataires en toute simplicité. Elle met en relation des personnes en fonction de leur compatibilité en tant que colocataires.

Pennguin, fondée par John Jang, est une communauté en ligne qui met en relation des apprenants de langues avec des locuteurs natifs dans des activités multijoueurs.

SAEID, fondée par Frank Eric Tofa, met en place un réseau de paiement alternatif, accessible, moderne et unifié pour 2,8 millions d’étudiants africains internationaux.

VoiceRevo, fondée par Rahma Kort, propose un assistant vocal qui s’intègre aux applications web et mobiles.

WeDetect, fondée par Manel Elleuchi, développe une solution intelligente (boîtier, matériel, application web et mobile) pour la détection des fuites d’eau.

Founder Institute Tunisia (https://fi.co) est un projet financé par L’union européenne via Expertise France dans le cadre du projet Innov’i – EU4Innovation et géré par FoundUp.

Le programme est aussi soutenu par Linedata comme partenaire officiel, le cabinet maher hammami et le cabinet d’avocats Chafter et Rawadi comme partenaires légal.

Communiqué