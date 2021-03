Founder Institute ouvre les candidatures pour son 6e semestre en Tunisie

Partagez 5 Partages

Le Founder Institute (www.fi.co), le premier programme mondial de lancement et d’accélération de start-ups, a annoncé aujourd’hui qu’il a ouvert les candidatures pour son 6ème semestre en Tunisie. Depuis son lancement en Tunisie en 2015, le programme a permis de créer plus de 33 startups prometteuses axées sur l’innovation, dont plusieurs diplômées développant des produits innovants. Le Founder Institute Tunisia a déjà lancé quelques-unes des start-ups les plus prometteuses dans l’écosystème tunisien comme Evey, Prefabulous, Moome, Vynd, Wattnow, ARCHIVART et bien d’autres.

Toute personne intéressée par la création d’une startup peut s’adresser à Founder Institute Tunisia à l’adresse https://fi.co/join .

Des événement pour le grand public sont prévus prochainement, au cours desquels, les participants pourront apprendre comment créer une startup en Tunisie et en savoir plus sur notre programme.

Pour les entrepreneurs en herbe et en phase de démarrage qui sont prêts à relever le défi, le programme complet étape par étape de la Silicon Valley du Founder Institute fournit la structure, le soutien des mentors et le réseau mondial d’entrepreneurs nécessaires pour lancer une entreprise durable. Le Founder Institute est le seul programme de ce type qui se concentre sur les personnes par rapport aux idées, accepte les fondateurs avec des emplois de jour et partage les capitaux propres avec tous les participants. Parmi les entreprises diplômées du Founder Institute, on trouve des start-ups à croissance rapide sur les 6 continents comme Udemy, Realty Mogul, Itembase, goplaceit, Appota, et bien d’autres.

Le chapitre Tunisien du Founder Institute sera dirigé par Emna Ghariani, Global Director MENA region Founder Institute, Ali Mnif, Partnership Director Founder Institute et la nouvelle recrue au sein de l’équipe Achref Chafter, Program Manager Founder Institute Tunisia.

Founder Institute compte plus de 18 000 mentors sur les six continents, dont certains des entrepreneurs et investisseurs les plus renommés au monde. Les participants à l’Institut fondateur créent leur entreprise aux côtés de 20 à 40 mentors de start-up qui ont créé, dirigé ou investi dans des entreprises technologiques à forte croissance, et le ratio moyen mentor/fondateur dans chaque programme est supérieur à 2/1. Nos mentors se joignent aux sessions hebdomadaires, partagent leurs expériences, animent les heures de bureau et fournissent un retour d’information critique, une évaluation et des conseils tout au long du processus de création d’entreprise. Voici une liste non exhaustive de notre brillant réseau de mentors qui n’a jamais cessé de soutenir le programme

Toute personne intéressée peut postuler au Founder Institute Tunisia à l’adresse http://fi.co/apply avant la date limite de dépôt des candidatures, fixée au 4 Avril 2021. Cette année, la 6ème cohorte du Founder Institute Tunisia est lancée en partenariat avec Equity Capital (connu sous le nom de CTKD) et le Cabinet d’avocats Mezoui Knani & Khelif. Un grand merci à nos partenaires qui ne cessent de croire au rôle primordial du Founder Institute dans l’écosystème tunisien.

