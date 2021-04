Galactech décroche 10.000 Dt de financement de la filiale de Tunisie Telecom, Go Malta

Partagez 4 Partages

L’opérateur historique, Tunisie Telecom, sa filiale Go Malta, et le fonds d’investissement maltais, Go Ventures, ont lancé le 19 février 2021, un challenge à destination des startups tunisiennes labellisées autour des services à valeur ajoutée.

Mis en place avec l’objectif de faciliter l’accès au marché international à des startups en phase de développement, ce challenge a permis de sélectionner cinq structures finalistes.

Il s’agit de :

Kiwi Software spécialisée en software innovants pour les PMEs : facturation, CRM, Gestion RH

Galactech, active dans le domaine du e-sport et du gaming aggregation

Historiar spécialisée dans le développement de solutions VR/AR appliquées au tourisme culturel

Tledger, active dans le secteur de la Fintech

UTIK spécialisée dans la monétisation de l’expérience client digitale en utilisant l’IA pour offrir de nouveaux produits

Ce challenge a, finalement, été remporté par la startup Galactech. La startup a pu, de ce fait, bénéficié d’un financement de 10.000 dinars offert par Go Malta. Elle aura, également l’opportunité de voir son produit examiné et validé par l’opérateur sur les plans commercial et technique et d’obtenir un financement allant jusqu’à 100.000 dinars de la part de Go Ventures.

Les pitchs se sont déroulés le 23 avril sous la supervision d’un jury composé du président directeur général de Tunisie Telecom, Samir Saïed, de la directrice centrale de l’innovation et de la stratégie et responsable de la transformation digitale au sein de l’opérateur, Rim Ben Hassine, ainsi que deux représentant de Go Malta ; Antonio Ivankovic et Arthur Azzopardi.

La Rédaction