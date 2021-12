Galactech et la Fédération tunisienne d’Esports annoncent un partenariat prometteur

Partagez 0 Partages

La startup tunisienne Galactech et la Fédération tunisienne d’esports ont officiellement annoncé leur partenariat unique qui rassemble l’expertise de Galactech en gestion de tournois internationaux et l’intention de l’association d’étendre les tournois de jeux nationaux.

Fournissant du contenu et des services numériques aux joueurs, Galactech a organisé, dirigé et hébergé plusieurs tournois à succès en Tunisie et en Afrique du Nord. Son dernier tournoi était le tournoi FFNAS récemment terminé en Tunisie, en Libye, au Maroc et en Algérie.

Le but de l’association de promotion, d’encouragement, d’organisation, de formation et de régulation de l’esport est de développer les tournois et les équipes. En tant qu’unité nationale, l’association s’est donné pour objectif de soutenir l’esport en valorisant l’expertise et le conseil.

Ce partenariat vise à jeter des bases solides pour les tournois nationaux et internationaux professionnels et occasionnels. Établir et représenter les championnats officiels d’Afrique du Nord, les tournois occasionnels et professionnels dans la région MEA peut renforcer les équipes et les sponsors.

