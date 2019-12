Gaming et e-Sports en Tunisie, où en sommes-nous ?

Partagez 6 Partages

Les e-Sports ont été à l’honneur pour ce 93eépisode de Startup Story spécial Gaming. Mohamed Nebli aka Spoot a reçu Tahar Ben Achour, Secrétaire général de la Tunisian eSports Association (TESA), et Seifeddine Ben Hammouda, CEO de la startup tunisienne New Gen Studio.

La TESA, quésaco ?

Créée en février 2019 suite à une demande déposée en janvier 2018, la TESA est la toute première association sportive affiliée au ministère de la Jeunesse et des Sports, et dédiée aux sports électroniques.

« Nous avons fait le choix de nous spécialiser dans une seule discipline pour le moment ; les jeux de combat, parce que d’une part, nous en sommes passionnés et d’autre part ça reste facile à gérer en termes de logistique », a indiqué le secrétaire général de la TESA.

Côté activité, Taher ben Achour a fait savoir que l’association disposait d’un local abritant une dizaine de console pour organiser des formations et des tournois afin d’upgrader le niveau des gamers passionnés des jeux de combats.

« Les sessions sont hebdomadaires et se déroulent de 10 à 17H. Nous proposons plusieurs jeux, principalement ceux qui attirent la communauté », a-t-il expliqué.

Taher ben Achour a ajouté que ces sessions étaient ouvertes à tous les passionnés de jeux vidéos pour un prix symbolique de cinq dinars par session ou sur abonnement annuel de cent dinars à la TESA.

Clash: Mutants VS Pirates

New Gen Studio a vu le jour en 2016. Spécialisé initialement dans le gaming as a service, la startup s’est, vite, tournée vers la production de ses propres jeux. Le premier né de New Gen s’appelle « Clash: Mutants VS Pirates ».

« Nous avons constaté que le marché était d’une part très petit et d’autre part extrêmement compétitif. C’est pourquoi, nous avons décidé de lancer notre propre jeux et avons, d’ailleurs, réussi deux levées de fonds pour ce projet », a affirmé Seifeddine Ben Hammouda, CEO de la startup tunisienne New Gen Studio.

« Clash: Mutants VS Pirates » est un jeu steam multiplayers. « Free to play », ce jeu permet de confronter deux équipes de cinq chacune dans une arena suivant des règles bien définies. Il rentre dans la catégorie des jeux « third person shooter » (TPS).

New Gen Studio a organisé trois «closed Beta testing sessions » et un tournoi afin d’avoir les feedbacks de la communauté des gamers et ainsi avoir la possibilité d’améliorer son jeu avant sa commercialisation officielle.

Pour plus détails, veuillez écouter l’interview au complet sur SoundCloud.

Nadya Jennene