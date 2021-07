Gaming : le mobile gagne du terrain au détriment de la console et du PC

Partagez 0 Partages

Les jeux vidéo sur mobile sont en train de gagner du terrain au détriment du gaming sur console ou encore sur PC. C’est ce qui ressort du récent rapport publié par Newzoo.

Selon les prévisions de Newzoo, ce segment génèrerait 90.7 milliards de dollars d’ici à la fin de 2021, soit une hausse de 4,4% par rapport à l’année écoulée et environ la moitié des revenus de l’ensemble du secteur.

Le marché mondial des jeux vidéo tous segments confondus, génèrerait, d’après les prévisions Newzoo, 175.8 milliards de dollars en 2021. Ces revenus seraient, cependant, moins importants que ceux de l’année écoulée avec une baisse de 1,1%.

Expliquant l’intérêt croissant pour les jeux sur mobile, Newzoo a évoqué l’impact de la pandémie Covid-19 sur les chaînes d’approvisionnement et la pénurie mondiale de semi-conducteurs. Le site note, toutefois, que l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique seraient les principaux marchés sur lesquels les jeux sur mobile gagneraient en croissance, les années à venir.

Cette conjoncture continuerait d’affecter le marché des jeux sur consoles et des PC. Le segment des consoles observerait une baisse de 8,9% soit une perte de 49.2 milliards de dollars sur un an et celui des PC 2,8%, soit une perte de 35.9 milliards de dollars.

NJ