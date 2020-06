Partagez 2 Partages

Le studio tunisien de développement de jeux vidéo, NewGen, a lancé en accès anticipé son premier jeu vidéo « Clash: Mutants VS Pirates » sur la plateforme Steam. Pour en parler, Spoot a invité dans ce 11e épisode de Gamin Story sponsored by GlobalNet, le CEO de NewGen Studio, Seifeddine Ben Hammouda.

NewGen a commencé le développement de « Clash: Mutants VS Pirates » en 2017, soit quelques mois après la création de l’entreprise. Après avoir construit un savoir-faire solide dans le développement des applications de services basées sur les technologies VR et AR, l’équipe de NewGen s’est lancé dans l’aventure du développement de jeux vidéo avec l’ambition de conquérir non seulement le marché tunisien mais également la scène internationale de gaming.

Disponible actuellement en version open Beta sur la plateforme Steam, Clash: Mutants VS Pirates est un jeu multiplayer gratuit, selon le CEO de NewGen.

« Nous avons été agréablement surpris le jour où nous avons lancé le jeu en early access. En 24 heures, nous avons fait plus de 3000 téléchargements et généré quelques centaines de dollars, car, même si le jeu est gratuit, certains schemes et animations sont payantes », a indiqué Seifeddine Ben Hammouda.

Il a précisé, dans ce sens, que le jeu avait le même modèle économique de Fortnite. « Nous avons intégré un contenu spécifique payant afin de permettre aux joueurs de se différencier », a-t-il expliqué.

Soulignant que la communauté de gamers présente sur Steam est très exigeante, il a ajouté que les feedbacks étaient à la fois positifs et négatifs.

« Les players de Steam sont des loups. Mais comme nous sommes encore à la version Beta, nous avons encore la possibilité d’améliorer davantage le jeu avent son lancement officiel en version finale », a avancé Seifeddine Ben Hammouda.

« Cela dit, nous avons aussi constaté que certains joueurs avaient commencé à réunir une petite communauté autour du jeu qui, d’ailleurs, remplace aujourd’hui, quelques autres jeux développés par des studios internationaux de renommée », a-t-il noté non sans fierté.

Au sujet des améliorations que l’équipe de NewGen compte apporter à son jeu, Seifeddine Ben Hammouda a révélé que le studio travaillait sur un nouveau scheme dont le lancement est prévu pour la fin de l’été. D’autres fonctionnalités et futures seront également ajoutés, notamment un lead board pour les meilleurs joueurs.

L’interview au complet est disponible sur SoundCloud.

Nadya Jennene