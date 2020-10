Gaming Story (Ep 16) : Blacklist, un cyber unique en son genre 

Partagez 6 Partages

Dans ce 16e épisode de Gaming Story powered by GlobalNet, nous avons invité des figures très connues de l’eSports en Tunisie : Amanallah Nafti – alias KMA – CEO de Blacklist, et Marwen Bouaziz – alias Shog.

KMA est revenu sur l’histoire de son cyber unique en son genre ainsi que les produits du gaming dérivés dont les fameuses chaises gamers qu’il commercialise sous le brand de son cyber. “Blacklist existe, maintenant, depuis vingt. C’est un espace que je fréquentais souvent en plus d’autres gamers. Je l’ai repris, ensuite, en 2009”, a-t-il déclaré.

Cet espace dédié à la base au gaming est devenu aussi un shop spécialisé dans la vente de plusieurs variétés de produits. KMA a, également, monté une équipe de gaming au même nom que cet espace e-sports. “Plusieurs de nos joueurs sont montés en compétence et sont devenus très connus dans le domaine des jeux vidéo soit en tant que joueur professionnel ou en tant que commentateur”.

Interpellé sur le business model du cyber, KMA a précisé que l’espace génère des revenus des abonnements et sommes collectées de la location à l’heure des postes gaming ou encore les produits qu’il vend, notamment les chaises gamers de qualité.

Shog est, lui, retourné au studio pour parler de l’expansion à l’international de North Events, sa startup spécialisée en organisation de tournois e-Sports. Notant que les craintes liées à la propagation de la pandémie Covid-19 se sont vite dissipées grâce au digital, il a indiqué que la startup, ayant fait ses preuves dans l’organisation d’évènements et compétitions gaming en ligne, a été contactée par une multinationale pour administrer un le tournoi Redbull PubgMobile.

“Nous avons commencé par les pays du bassin méditerranéen, puis nous nous sommes tournés vers la région Asie”, a-t-il affirmé au micro de Gaming Story. NorthEvents s’est, en effet, occupée du check in des équipes et la communication des rooms, l’inspection du jeu et des résultats pour éviter tout type de fraude.

L’intégralité de l’interview est disponible sur SoundCloud.

Nadya Jennene