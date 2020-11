Gaming Story (Ep 17) : quels sont les freins au stream gaming ?

Partagez 1 Partages

Le gaming en ligne est devenu une véritable industrie lucrative. Les gamers streamers amusent les spectateurs et se remplissent bien les poches. Certains ont même fait du stream un job à part entière, un gagne-pain. Pour en parler, nous avons invité, dans ce 17eépisode de Gaming Story by GlobalNet, Jihene Jouini (Blac Chyna) et Sarra Sbii (Crush), deux streameuses tunisiennes.

Un streamer est à la base un gamer – amateur ou professionnel – qui joue et se filme au même temps, soit pour dans le simple but de divertir une audience ou pour inculquer des astuces. La diffusion des sessions se fait sur plusieurs plateformes mais en particulier sur Twitch, la plateforme phare des sports électroniques.

Pour Jihene Jouini, streamer est une passion qu’elle a converti en un travail. Sponsorisée par Scoop Gaming, cette étudiante en gestion des ressources humaines affirme que streamer lui permet d’une part d’oublier la fatigue quotidienne et d’autre part, d’améliorer ses skills de gameuse.

Sarah Sbii, gestionnaire en import/export, ne stream que pendant son temps libre. Elle explique qu’en Tunisie, streamer ne peut, malheureusement, être un full time job, de par la présence de plusieurs obstacles. La monétisation en premier, car les Tunisiens n’ont pas accès à Paypal.

En effet, à l’international, les gamers bénéficient de donations et d’une partie des frais d’inscriptions sur les plateformes dédiées. Certains sont même appuyés par des sponsors et de grandes marques.

Selon nos invitées, la connexion internet représente, également, un frein. Le débit en 4G est parfait mais coûte cher. Pour ce qui de la VDSL, certaines zones ne sont pas couvertes. La fibre optique reste, elle, inabordable.

Le coût du matériel informatique est aussi une charge supplémentaire. Il faut compter, selon nos invitées, trois mille dinars au minimum pour une puissante machine.

L’interview au complet est disponible sur SoundCloud.



Nadya Jennene