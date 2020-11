Gaming Story (Ep 18) : Qu’est ce que le métier de caster e-sports ?

Partagez 4 Partages

Les sports électroniques sont aujourd’hui considérés comme une discipline à part entière. Des formations sont d’ailleurs disponibles dans certains pays et les débouchées sont multiples. Du management à l’audiovisuel, les sports électroniques offrent, en effet, des options de carrières intéressantes.

L’un des métiers phares dans le domaine des e-sports est celui de custer ou commentateur. Tout comme le commentateur sportif, le caster a pour rôle de transmettre – à sa façon – aux spectateurs ce qu’il se passe. Pour en parler, nous avons invité pour ce 18e épisode de Gaming Story by GlobalNet, Mouadh Alyaacoubi (alias Moon), caster et coach, ainsi que Karim Mallouli (alias Smooth), caster et streamer.

Selon nos invités, contrairement aux sports classiques, certains jeux vidéos nécessitent plusieurs commentateurs, alors que d’autres requièrent un seul. Dans le cas d’un jeu qui nécessite, à titre d’exemple, deux casters, chacun aura à remplir un rôle bien défini qui diffère de son collègue.

En d’autres termes, un caster est tout simplement un animateur qui aura pour mission de commenter le jeu, mais pas que. Son rôle est aussi d’analyser, divertir et fidéliser les spectateurs.

Ce métier n’est pas très connu et reconnu en Tunisie. On ne peut, d’ailleurs, vivre de ce métier en Tunisie, selon nos invités, et ce pour plusieurs raisons. La première étant le manque de tournoi et l’absence d’un championnat de sports électroniques en bonne et due forme.

Nos invités exercent leur passion plutôt à l’international, notamment, durant des tournois organisés à l’échelle du Proche-Orient. Internet demeure, toutefois, un obstacle majeur pour exceller dans ce domaine. La performance d’un commentateur dépend, en effet, du débit et du ping disponibles, tout comme celle du gamer.

Moon et Smooth sont, par ailleurs, revenus sur l’impact de la pandémie Covid-19 sur leur secteur d’activité. Ils sont affirmé que le gamin et les sports électroniques ont été les domaines les moins impactés par la crise sanitaire mondiale.

L’interview au complet est disponible sur SoundCloud.

Nadya Jennene