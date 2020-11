Gaming Story (Ep 20) : NET@LEM, le nouveau store de serious games développé par Next Gen Corp

Partagez 2 Partages

Next Gen Corp est une startup tunisienne spécialisée dans le développement de technologies au service de l’éducation et de la santé. Elle fournit une panoplie d’applications mobiles thérapeutiques pour les enfants autistes et dyslexiques ainsi que des applications ludo-éducatives destinées à améliorer les capacités cognitives des enfants. L’un des tout dernier produit de Next Gen Corp est NET@LEM. Le co-fondateur et CTO de la startup, Ahmed Nabeli, nous en dit davantage, dans ce 20e épisode de Gaming Story sponsored by GlobalNet.

« NET@LEM fait office d’un store où l’utilisateur peut trouver plusieurs applications classées en trois catégories », c’est ainsi qu’Ahmed Nabeli a présenté la nouveauté de Next Gen Corp précisant que NET@LEM est dédiée, essentiellement, aux enfants mais aussi aux parents afin que ces derniers puissent orienter leurs enfants vers une meilleure utilisation de leurs smartphones.

L’application sera disponible en premier temps sur Android puis sur iOS.

« La première catégorie compte des serious games à but éducatif et thérapeutique. La deuxième catégorie contient des contes en plusieurs langues (arabe, français, anglais et dialecte tunisien…). Pour ce qui est de la troisième catégorie est un service de streaming vidéo éducatif avec des formations en coding et développement », a-t-il ajouté.

Les serious games développés par Next Gen Corp sont des applications adossées à l’intelligence artificielle. Ils permettent, entre autres, de détecter les troubles de la lecture chez les enfants ».

Ces applications sont élaborées en collaboration avec des pédagogues et des médecins spécialistes. Elles sont disponibles sur des tablettes dédiées commercialisées sous le nom de marque Spectrum ou sous formes de cartes, dans certaines écoles privées et jardins d’enfants ou encore les magasins de jouets.

En deuxième partie, Mohamed Nabli – alias Spoot – a reçu le vidéaste Mongi Aouinet. Celui-ci est revenu sur le potentiel de l’industrie vidéoludique en Tunisie.

Il a évoqué, dans ce sens, son dernier reportage dans lequel il a mis en avant le parcours de l’un des joueurs e-sports tunisien qui a réussi à percer dans ce domaine. « C’était une façon pour moi de redonner espoir aux jeunes ».

Il a soutenu, également, que l’objectif de ces documentaires était de mettre en avant la performance des joueurs tunisiens qui, malheureusement, manquent de coaching et de structures pour les accompagner.

« L’idée est d’abord de les encourager mais aussi de montrer aux parents et aux sponsors que les jeux vidéo n’est pas que violence et perte de temps. Il y a des métiers qui se créent et qui sont en train de se développer », a-t-il avancé déplorant les préjugés sur le gaming.

Nadya Jennene