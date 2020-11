Gaming Story (Ep 21) : les linguistes ont aussi leur place dans le gaming

Partagez 1 Partages

L’industrie du gaming offre, aujourd’hui, plusieurs opportunités de carrières. Outre les développeurs, les graphistes, les ingénieurs son, le domaine des jeux vidéo est aussi ouvert aux linguistes et diplômés des filières littéraires. Pour en parler, nous avons invité dans ce 21e épisode de Gaming Story sponsored by GlobalNet, Oussama Bel Aiba, un linguiste traducteur qui travaille avec des représentants des chancelleries étrangères en Tunisie.

Oussama Bel Aiba a commencé à se familiariser avec le secteur du gaming dès son plus jeune âge. C’est à six ans qu’il a débuté dans les jeux vidéo. Le premier obstacle était alors d’ordre linguistique. « Les jeux qu’on m’avait offerts étaient en anglais. Mon incompréhension de la langue m’a donc encouragé à orienter mes études vers les lettres ».

La maîtrise des langues devient, d’ailleurs, très importante dans le domaine des jeux vidéo, selon Oussama Bel Aiba, de par le phénomène grandissant de « localisation » qui accompagne l’évolution de cette industrie. « Dans ce secteur on parle de localisation et non de traduction, car dans la traduction d’un jeu vidéo, on le rend culturellement et économiquement acceptable dans la zone géographique où il va être commercialisé. Le meilleur exemple de localisation dans les jeux vidéo est Pokémon. Les noms des personnages diffèrent d’ailleurs d’un pays à un autre ».

Citant plusieurs autres de jeux vidéo qui ont été modifiés et adaptés selon la culture de chaque pays où ils vont être lancés, il a précisé que la localisation était intégrée du début jusqu’à la fin durant le processus de développement du jeu.

Oussama Bel Aiba a souligné, dans ce même contexte, que les besoins en localisation étaient bien présents sur le marché tunisien du gaming. « Sortir un jeu en une seule langue, c’est le condamner. Alors que nous, nous souhaitons faire parvenir nos produits à un maximum de personnes dans le monde ».

« Je suis très optimiste quant au futur de nos studios de jeux vidéo en Tunisie. Certains sont en train de percer en dépit des difficultés », a-t-il ajouté notant, toutefois que l’accès au paiement international pénalise encore le secteur du gaming.

L’interview au complet est disponible sur SoundCloud.

Nadya Jennene