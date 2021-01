Gaming Story (Ep 26) – Qu’est ce que le Speedrunning ?

Partagez 0 Partages

Le Speedrunning est un segment particulier dans le monde du gaming. Cette activité permet, entre autres, de collecter des dons et de lever des fonds dans le cadre d’actions caritatives. Quel est au juste ce concept et comment permet-il de générer de l’argent ? Réponse dans ce 26e épisode de Gamin Story powered by GlobalNet avec Omar Eddous.

« Le speedrunning consiste à terminer un jeu le plus rapidement possible, d’où le nom. Dès que le jeu est lancé, le chronomètre est lancé et on se s’arrête plus jusqu’à arriver au level final. Il s’agit plus ou moins, d’une forme de e-sport puisque ce phénomène est devenu compétitif. On trouve même des sites spécialisés ou les joueurs enregistrent leurs meilleurs temps de jeu pour faire le meilleur record du monde », a expliqué notre invité.

Ce concept inventé depuis un certain temps est de plus en plus structuré. « On retrouve plusieurs événements annuels come le AGDQ Games Done Quick et le SGDQ Summer Game Done Quick. Durant ces deux événements – l’un se déroule en hiver et l’autre en été – les compétiteurs jouent en live sur Twitch devant des milliers de participants. Ils reçoivent ainsi des donations de la part d’internautes spectateurs et ce au profit d’organisations de bienfaisance. En une semaine, les deux événements ont pu récolter plus de cinq millions de dollars et un total de 25,6 millions de dollars en une année, c’est dire l’envergure de ces rencontres », a indiqué Omar Eddous.

Concrètement, lors de ces événements qui font office de spectacles, plusieurs speedrunners de renoms terminent un jeu le plus rapidement possible devant un public de passionnés.

« Il existe bien entendu plusieurs catégories, selon les niveaux et les compétences de chaque joueur. Certains maitrisent leur jeu à la milliseconde près !», a-t-il ajouté.

Dans la 2e partie de l’émission, Mohamed Nabli a reçu Sami Bahri, CEO de SafSaf Life Space. Il est venu nous parler de ce nouveau service pour les entrepreneurs en freelance, les artistes, les gamers, ainsi que les grands groupes économiques.

« Depuis un bon bout de temps, nous avons commencé à transformer le SafSaf en un espace de créativité numérique. L’éclatement du Covid-19 nous a d’ailleurs obligé à accélérer la mise en place de plus d’outils de créativité numérique », a déclaré Sami Bahri.

« Nous avons deux espaces dédiés aux événements numériques et culturels composés de régies et studios combinés à une infrastructure de caméras et de visioconférence qui diffusent en live streaming. Ce média space va servir pour des formations sur Twitch et Youtube », a-t-il avant de remercier ses partenaires, en l’occurrence Tunisie Télécom et GlobalNet qui ont aidé à la mise en place de cet espace numérique.

« La prochaine étape sera de lancer le Workspace, un nouvel espace de coworking qui fonctionnera aussi bien en présentiel qu’en distanciel. D’ailleurs, compte tenu de la situation sanitaire actuelle et pour être plus proche de ses fans, le SafSaf numérique proposera bientôt un concert en live streaming », a conclu Sami Bahri.

L’interview au complet est disponible sur SoundCloud.

Yosra Nouar